

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی روند افزایش دمای هوا تا صبح جمعه ادامه دارد و وقوع دما‌های حدود ۴۰ و بالاتر از ۴۰ درجه سیلسیوس در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود.

زارعی افزود: همچنین تحت تاثیر گرادیان فشار حاکم بر منطقه شرق کشور تا اوایل هفته آینده در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی بویژه در نیمه شرقی خراسان جنوبی خواهد شد.

وی گفت:همچنین تشدید باد‌های ۱۲۰ روزه از پنج شنبه تا شنبه سبب وقوع طوفان گرد و خاک با احتمال بروز خسارت در مناطق مستعد خراسان جنوبی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هشدار سطح زرد به قوت خودش باقی است افزود: در این هشدار به صرفه جویی در مصرف آب و برق، عدم به کارگیری وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف، عدم حضور در فضا‌های باز در ساعات اوج گرما، کنترل سیستم‌های سرمایشی در سالن‌های پرورشی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها و تامین انرژی جایگزین برق در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی توصیه شده است.

بیرجند با کمینه دمای ۱۹ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و بندان با بیشینه دمای ۴۶ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.

حداکثر دمای بیرجند هم ۳۸ درجه سیلسیوس ثبت شده است.