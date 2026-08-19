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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از صادرات ۶ میلیون دلاری تعاونیهای فعال استان در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: تعاونیهای فعال خراسان جنوبی در چهار ماهه نخست امسال موفق به ثبت ۶ هزار و ۲۵۷ دلار معادل ۶ میلیون دلار صادرات شدند که نشان دهنده ظرفیت تولید و توسعه بازار تعاونیهای استان در منطقه است.
اشرفی افزود: این مقدار صادرات از ۱۰ شرکت تعاونی صادراتی استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام شده است.
وی صنایع دستی، پوشاک، عسل، زرشک و زعفران را از جمله کالاهای تولیدی صادراتی تعاونیهای استان در این مدت اعلام کرد.
به گفته وی کالاهای تعاونیهای استان به کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان صادر شده است.
هم اکنون ۷۵۲ شرکت تعاونی در خراسان جنوبی فعال است.