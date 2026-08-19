پخش زنده
امروز: -
مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاههای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از تعمیرات ۸ حلقه چاه نفت و گاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهران حسن وند گفت: با با هدف احیای چاهها، رفع مشکلات فنی و بازگرداندن ظرفیتهای تولیدی عملیات تعمیر هشت حلقه چاه در چهار ماهه نخست سال جاری با بهره گیری از دکلهای تعمیراتی با موفقیت انجام شد که نسبت به مشابه پارسال رشد ۷ برابری (۷۰۰ درصد) را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه در بخش عملیات با دستگاههای لوله مغزی سیار نیز در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به طور میانگین رشد ۵۰ درصدی در انجام عملیات ثبت شده است، ادامه داد: تعمیرات چاههای نفت و گاز نقش مؤثری در پایداری و افزایش تولید نفت دارد.
مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاههای مناطق نفتخیز جنوب گفت: این اقدامات در شرایط حساس کشور و همزمان با تداوم خدمترسانی صنعت نفت در مقطع جنگ تحمیلی سوم نیز بدون وقفه دنبال شد و این مدیریت تمام تلاش خود را برای تجهیز و راهاندازی مجدد دستگاههایی که طی سالیان گذشته از مدار عملیات خارج شده بودند، به کار گرفته است. حاصل این اقدامات، بازسازی و بهینهسازی دستگاه دکل تعمیراتی ۱۰۷، راهاندازی مجدد یک دستگاه لوله مغزی و راهاندازی عملیات E-line با استفاده از دستگاههای لوله مغزی میباشد.
حسن وند افزود: افزایش ظرفیت و توان ناوگان لوله مغزی با بهکارگیری لولههایی با قطر بالا جهت انجام عملیاتهای پیچیده در عمقهای بالای سه هزار متر، نوسازی و بهینهسازی دستگاههای لوله مغزی، تعمیر و راهاندازی چاههای تولیدی، پساب و ایمنسازی چاهها، از دیگر فعالیتهای واحدهای تعمیراتی سرچاهی و درونچاهی مدیریت تعمیر و تکمیل چاههای مناطق نفتخیز جنوب است.