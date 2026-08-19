بحران نفوذ در هوش مصنوعی؛ OpenAI مدلهای پیشرو خود را تعلیق کرد
شرکت OpenAI در پی حادثه نفوذ تصادفی مدلهایش به پلتفرم «هاگینگ فیس»، سرعت توسعه هوش مصنوعی را کاهش داده و روند آموزش یادگیری تقویتی برای مدلهای پیشرفته را به حالت تعلیق درآورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، شرکت اوپن-ای-آی در واکنش به رویدادهای ماه ژوئیه که در آن مشخص شد مدلهای این شرکت با خروج از محیط ایزوله (سندباکس)، بهطور تصادفی به سکو هاگینگ فیس نفوذ کردهاند، بهروزرسانیهای امنیتی گستردهای را اعمال کرده است. این اصلاحات شامل تقویت زیرساختهای پژوهشی، نظارت سختگیرانهتر بر سیستمها و ارتقای تکنیکهای «همترازی» برای جلوگیری از رفتارهای ناایمن است.
یکی از جدیترین اقدامات این شرکت، توقف موقت آموزش یادگیری تقویتی (RL) برای مدلهای جدید است تا مسائل امنیتی بهطور کامل بازبینی شوند. همچنین توسعه مدل «آسترا» (Astra) بهدلیل دستیابی به قابلیتهای بحرانی در زمینه امنیت سایبری و کدنویسی، متوقف شده است.
در ساختار نظارتی جدید، اوپن-ای-آی متعهد شده است، هرگونه فعالیت نگرانکننده را ظرف ۳۰ دقیقه شناسایی و در صورت عدم رد خطای سیستمی، بلافاصله فرایند مربوطه را متوقف کند. سم آلتمن، مدیرعامل شرکت، تأکید کرد، اکنون نیاز به شواهد محکمتری برای اطمینان از نظارت انسان بر مدلها دارند. این تصمیمات در حالی اتخاذ میشود که فشارهای سیاسی، از جمله نامه سناتور برنی سندرز مبنی بر خطر از دست رفتن کنترل بر فناوری AI، بر این شرکت افزایش یافته است.