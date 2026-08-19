هوای کلانشهر مشهد امروز بیست و هشتم مردادماه با افزایش حجم آلاینده‌ها در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۵ نشانگر هوای ناسالم است و این شاخص در ۲ ساعت گذشته نیز با روند افزایشی به رقم ۱۱۰ رسیده که نشانگر وضعیت هشدار و آلودگی است.

مهدی یزدان‌جو با بیان اینکه کیفیت هوای هشت منطقه مشهد در شرایط سالم قرار دارد، بیان کرد: وضعیت هوای ۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش هوای مشهد هم در شرایط ناسالم برای افراد حساس است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

یزدان جو اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های آلوده باید از تردد غیر ضروری در مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی قرار گیرد نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.