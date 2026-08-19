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فرماندار سمنان : توزیع شیر فله در فروشگاه ها ممنوع است ؛ ناظران بهداشتی اجرای این دستورالعمل را به منظور برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری ها با جدیت پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی ضمن اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام، با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط بهداشتی در تولید و عرضه لبنیات و محصولات پروتئینی گفت: با توجه به ممنوعیت عرضه شیر فله در سوپر مارکت ها ، ضروری است اتاق اصناف بر اجرای این موضوع نظارت جدی و مستمر داشته باشد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد
فرماندار سمنان در ادامه با اشاره به بیماری سالک و اهمیت آگاهی عمومی درباره این بیماری گفت: تاکنون هیچ موردی از بیماری سالک در این شهرستان مشاهده نشده است، با این حال آگاهیرسانی درباره راههای پیشگیری و مقابله با آن، در ارتقای سلامت عمومی مؤثر است.
صمیمیان جمعآوری و ساماندهی نخالههای ساختمانی را از دیگر موضوعات مورد توجه در حوزه سلامت و محیط زیست دانست و گفت: انباشت نخالههای ساختمانی علاوه بر ایجاد مشکلات زیستمحیطی، میتواند پیامدهای بهداشتی نیز به همراه داشته باشد و ساماندهی این وضعیت با همکاری دستگاههای مرتبط پیگیری میشود.
وی همچنین بر لزوم تکمیل طرح فاضلاب سمنان تا دهه فجر امسال و ایمنسازی استخرهای مرکز استان تاکید کرد.