به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در دوربرگردان این هفته، از مطالبه‌ای برای حفظ باغات سنجان و کرهرود و رسیدن آب به این ریه‌های سبز اراک می‌گوییم؛ تا گلایه مردم از نظارت بر فضای مجازی و ضرورت برخورد به‌موقع با تخلفات.

در بازار هم، ترازو‌های اصناف زیر ذره‌بین بازرسان استاندارد رفته‌اند تا حق مردم در وزن و قیمت حفظ شود؛ و در خیابان‌های مرکز شهر، مطالبه شهروندان برای جمع‌آوری موتورسیکلت‌ها از پیاده‌رو‌ها همچنان پابرجاست.