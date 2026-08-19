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از فضای سبز تا فضای مجازی در آخرین دوربرگردان مرداد
بسته دوربرگردان ۲۸ مرداد به چند موضوع (از فضای سبز گرفته تا فضای مجازی) پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در دوربرگردان این هفته، از مطالبهای برای حفظ باغات سنجان و کرهرود و رسیدن آب به این ریههای سبز اراک میگوییم؛ تا گلایه مردم از نظارت بر فضای مجازی و ضرورت برخورد بهموقع با تخلفات.
در بازار هم، ترازوهای اصناف زیر ذرهبین بازرسان استاندارد رفتهاند تا حق مردم در وزن و قیمت حفظ شود؛ و در خیابانهای مرکز شهر، مطالبه شهروندان برای جمعآوری موتورسیکلتها از پیادهروها همچنان پابرجاست.