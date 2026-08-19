اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور،به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی آغاز به کار کرد؛ اجلاسی سه روزه با شعار "دانشگاه ایرانی؛ تاب آوری ملی، نوسازی پیوندهای اجتماعی" که مهم ترین مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها را بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شصت و نهمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه در این اجلاس باید چالش‌های موجود را در میان بگذاریم و به فهم مشترکی از وضعیت برسیم، ابراز امیدواری کرد: در پایان اجلاس نیز به سند سیاستی مشترکی برای دوران بازگشایی دانشگاه‌ها برسیم.

وحید شالچی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان بویژه رهبر شهید انقلاب، شهدای دانشگاهی و فرزندان میناب، گفت: حضور در اردبیل لحظات حماسی را برای ما یادآور می‌کند؛ چراکه اردبیل یکی از فضا‌های مهمی است که جنبش دینی وجه سیاسی پیدا کرد و بنای ایران جدید را تاسیس کرد.

وی با تاکید بر اینکه ایران جدید مرهون اردبیل و جنش دینی این منطقه است، افزود: سه گانه عرفان، تشیع و ایران در اردبیل شکل گرفته است.

شالچی با بیان اینکه امروز کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد، تصریح کرد: مسئولان تلاش می‌کنند تا آینده درخشانی برای کشور رقم بخورد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در این اجلاس باید چالش‌های موجود را در میان بگذاریم و به فهم مشترکی از وضعیت برسیم، ابراز امیدواری کرد: در پایان اجلاس نیز به سند سیاستی مشترکی برای دوران بازگشایی دانشگاه‌ها برسیم.

وی به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در سطح کشور تاکید کرد و گفت: باید تمهیدات لازم را برای آینده کشور به ویژه دانشگاه‌ها بیندیشیم.

شالچی با تأکید بر اینکه ما نباید منتظر بحران بوده و واکنشی عمل کنیم، ادامه داد: در حکمرانی فرهنگی با ۳ هنر اصلی هنر برانگیختن، هنر توافق سازی و هنر برقراری توازن و تعادل رو‌به‌رو هستیم که باید توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشیم.