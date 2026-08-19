کاروان ورزشی دانشگاه شیراز متشکل از ۱۵۰ دانشجوی دختر و پسر در ۲۲ رشته ورزشی، برای شرکت در هفدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، به مشهد و شاهرود اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی دانشگاه شیراز اعلام کرد : کاروان ورزشی این دانشگاه با هدف کسب نتایج برتر و ارتقای جایگاه این مجموعه در زمره دانشگاههای پیشرو ورزشی کشور، در بزرگترین عرصه رقابتهای ورزشی آموزش عالی حضور می یابد.

بخش دختران کاروان دانشگاه شیراز با ۷۷ ورزشکار در ۱۰ رشته شامل والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، تکواندو، تنیس خاکی، تیراندازی، کاراته و دوومیدانی، از چهارم تا سیزدهم شهریورماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد به مصاف حریفان می روند.

همچنین، بخش پسران با ۷۳ ورزشکار در ۱۲ رشته شامل بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، تکواندو، تنیس خاکی، تیراندازی، کاراته و دوومیدانی، طی دو مرحله و از ۳۱ مرداد تا ۹ شهریور در دانشگاه صنعتی شاهرود حضور خواهند یافت.

هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور با حضور ۵ هزار ورزشکار منتخب از سراسر کشور در مشهد و شاهرود برگزار می شود.