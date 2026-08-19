مشاور صندوق اعتباری هنر:
در فراتهران صدای هنرمندان را بیواسطه میشنویم
مشاور صندوق اعتباري هنر در اولين روز سفر به شمال استان اصفهان، با هنرمندان شهرستانهاي کاشان، آران و بيدگل، بادرود و نطنز، شاهينشهر و ميمه و برخوار ديدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از صندوق اعتباری هنر، احمد مقیمی، مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، در آغاز سفر خود به استان اصفهان، با حجتالاسلام والمسلمین سید سعید حسینی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه محترم کاشان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، ضمن معرفی فعالیتهای صندوق اعتباری هنر، درباره ضرورت توجه به مسائل و دغدغههای جامعه فرهنگی و هنری شهرستان کاشان و آمادگی این صندوق برای ارائه خدمات، بحث و تبادل نظر شد.
مقیمی در ادامه این سفر، با جمعی از هنرمندان در این ۵ شهرستان بهصورت چهرهبهچهره دیدار و برای حل مشکل بیش از ۲۰ نفر از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه و فعالان قرآن و عترت، بهصورت میدانی دستور و اقدام لازم را انجام داد.
مقیمی در این دیدارها، ضمن ابلاغ سلام وزیر فرهنگ و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، با شنیدن دیدگاهها و مسائل مطرحشده از سوی هنرمندان، بر اهمیت ارتباط مستقیم و مستمر صندوق با جامعه فرهنگ و هنر تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل هنرمندان، از طریق مکاتبات و گزارشها قابل بررسی و حل نیست و طرح فراتهران فرصت مناسبی برای شنیدن بیواسطه صدای هنرمندان، پیگیری دقیقتر مشکلات و انجام سریعتر مطالبات ایشان است.