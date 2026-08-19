\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639\u060c \u0627\u0645\u062a \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u062d\u062a \u0644\u0648\u0627\u06cc \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a\u060c \u06cc\u06a9 \u067e\u06cc\u06a9\u0631\u0647 \u0648\u0627\u062d\u062f \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u0622\u0646\u0647\u0627 \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f: \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0646\u0647 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0645\u0644\u062a\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0627\u0645\u062a \u0648 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639\u06cc \u0646\u0641\u0648\u0630\u0646\u0627\u067e\u0630\u06cc\u0631 \u0631\u0648\u0628\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\n\n\n