به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در برنامه روی خط خبر، در تشریح جزئیات برگزاری آزمون‌های سراسری امسال، با اشاره به هم‌زمانی برگزاری آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم، اظهار داشت: با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از ایجاد اختلال در برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، امسال دو آزمون به صورت یکپارچه برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه این اقدام دستاوردهای قابل‌توجهی برای متقاضیان و جامعه به همراه داشته است، ابراز امیدواری کرد که این مدل برگزاری آزمون در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.

برگزاری آزمون در ۴۱۵ شهرستان

محمدی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای برقراری عدالت آموزشی،گفت: این آزمون‌ها در ۴۱۵ شهرستان، ۵۸۶ حوزه اصلی و ۱۷۱۴ حوزه فرعی برگزار خواهد شد تا دسترسی تمامی داوطلبان به فرصت‌های ورود به آموزش عالی فراهم شود. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، آزمون‌های گروه‌های آزمایشی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه برگزار و در ظهر جمعه به پایان خواهد رسید.

جزئیات آماری شرکت‌کنندگان به تفکیک گروه‌های آزمایشی

رئیس سازمان سنجش، مجموع متقاضیان این دو آزمون را یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ نفر اعلام کرد و آمار تفکیکی شرکت‌کنندگان را به شرح زیر برشمرد:

گروه علوم تجربی: ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر (۶۹٪ خانم، ۳۱٪ آقا)

گروه علوم انسانی: ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر (۶۸٪ خانم، ۳۲٪ آقا)

گروه ریاضی و فنی: ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر (۴۰٪ خانم، ۶۰٪ آقا)

گروه زبان‌های خارجی: ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر (۶۹٪ خانم، ۳۱٪ آقا)

گروه هنر: ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر (۷۸٪ خانم، ۲۲٪ آقا)

افزایش ۵ درصدی مشارکت خانم‌ها در آموزش عالی

محمدی با تحلیل روند پنج‌ساله مشارکت داوطلبان گفت: در مجموع، ۶۵ درصد داوطلبان را خانم‌ها و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند. بررسی آمار از سال ۱۴۰۰ تاکنون نشان می‌دهد سهم خانم‌ها از ۶۰ درصد به ۶۵ درصد افزایش یافته است که این رشد ۵ درصدی،گویای مهیا بودن کامل شرایط و بسترهای لازم برای دسترسی بانوان به آموزش عالی در کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که با برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت‌گرفته، تمامی فرآیندها به‌گونه‌ای مدیریت شده است که نتایج آزمون به‌موقع اعلام شده و شروع سال تحصیلی و نیم‌سال اول دانشگاه‌ها بدون هیچ‌گونه تأخیری انجام پذیرد.

آزمون‌های دانشجو-معلم و سراسری در یک مرحله؛ اعلام نتیجه یکپارچه

محمدی ضمن تأیید اینکه این یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ شرکت‌کننده شامل متقاضیان هر دو آزمون سراسری و پذیرش دانشجو-معلم هستند، توضیح داد: داوطلبان با همان تفکیک گروه‌های آزمایشی (علوم تجربی، علوم انسانی، ریاضی و فنی، هنر و زبان) در آزمون شرکت می‌کنند و در جلسه آزمون، علاوه بر دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی خود، یک دفترچه آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم شامل ۴۰ سؤال و ۶۰ دقیقه زمان پاسخ‌گویی و در گروه تجربی نیز دفترچه‌ای ویژه رشته بهیاری با ۳۰ سؤال و ۲۰ دقیقه زمان نیز در اختیارشان قرار می‌گیرد. وی افزود: محتوای دفترچه اختصاصی شامل سؤالاتی در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی، هوش و استعداد معلمی است.

حذف دغدغه‌های سال‌های گذشته؛ یک فرم انتخاب رشته برای تمام متقاضیان

رئیس سازمان سنجش، تجمیع این دو آزمون را تصمیمی منطقی و معقول توصیف کرد و گفت: در سال‌های گذشته، پس از اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان دانشجو-معلم برای دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، این داوطلبان کارنامه ملاک انتخاب رشته آزمون سراسری را دریافت نمی‌کردند و مجبور بودند یا همین پذیرش را انتخاب کنند یا ظرف مدت دو تا سه روز انصراف داده و مجدداً در انتخاب رشته کنکور شرکت کنند؛ فرآیندی که به عدالت آموزشی نزدیک نبود، زیرا داوطلب سرنوشت خود را نمی‌دانست. وی تأکید کرد: امسال با یکپارچه‌شدن این دو آزمون، داوطلبان یک فرم انتخاب رشته واحد دارند و می‌توانند بر اساس علاقه‌مندی خود، رشته‌های دانشجو-معلم و کنکور سراسری را در یک فرم وارد کنند تا نتیجه به‌صورت هم‌زمان اعلام شود. به گفته محمدی، امسال پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر، علاقه‌مندان صددرصدی رشته خود هستند و دیگر شاهد تقاضاهای جابجایی پس از اعلام نتایج نخواهیم بود.

زمان‌بندی اعلام نتایج؛ از اواخر شهریور تا دهه دوم آبان

محمدی در تشریح زمان‌بندی اعلام نتایج اظهار داشت: آزمون روزهای پنجشنبه و جمعه بیست‌ونهم و سی‌ام مرداد برگزار خواهد شد و نتایج اولیه نیز با تلاش شبانه‌روزی همکاران سازمان سنجش، اواخر شهریور، در حدود 26 و 27 شهریور اعلام می‌شود و پس از آن یک بازه زمانی حدوداً یک‌هفته‌ای برای انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. وی هدف اصلی را اعلام نتایج نهایی در دهه دوم آبان عنوان کرد تا نیم‌سال اول تحصیلی مطابق روال سال‌های گذشته آغاز شود.

محمدی با تأکید بر اینکه از دست‌دادن نیم‌سال اول تحصیلی از دغدغه‌های اصلی روسا و مدیران دانشگاهی و وزیر علوم است، گفت: چنانچه نیم‌سال اول از دست برود، نه‌تنها برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه‌ها با چالش جدی مواجه می‌شود، بلکه بر فرآیند فارغ‌التحصیلی داوطلبان، ادامه تحصیل آن‌ها و آمادگی‌شان برای آزمون کارشناسی ارشد نیز تأثیرات منفی خواهد گذاشت. وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اعلام نتایج نهایی زودتر از سال‌های گذشته، یادآور شد: ما روی دقیقه و ثانیه‌ها حساب می‌کنیم تا با اعلام به‌موقع نتایج در دهه دوم آبان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بتوانند کلاس‌های خود را بدون تأخیر تشکیل دهند.

پرینت بیش از ۹۰ درصد کارت‌ها؛ فعال‌سازی باجه‌های رفع نقص

محمدی در تشریح فرآیند توزیع کارت ورود به جلسه گفت: از صبح دوشنبه پرینت کارت آزمون در اختیار متقاضیان قرار گرفته و تا همین لحظه بیش از ۹۰۰ هزار نفر از یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ داوطلب (حدود ۹۰ درصد) کارت ورود به جلسه خود را پرینت گرفته‌اند که رقمی قابل قبول است و امیدواریم در فرصت باقی‌مانده سایر داوطلبان نیز کارت خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه واحدهای رفع نقص از صبح چهارشنبه فعال شده‌اند، افزود: متقاضیانی که در اطلاعات کارت ورود به جلسه خود با مشکل مواجه هستند، مانند مخدوش‌بودن عکس یا مباحث مربوط به معلولیت‌ها و توان‌خواهی، می‌توانند به باجه‌های رفع نقص فعال‌شده در تمامی حوزه‌های آزمون مراجعه کنند. این باجه‌ها از امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و در روزهای آزمون از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ساعت ۷ خدمات‌رسانی می‌کنند.

دریافت کارت صرفاً از درگاه سازمان سنجش

محمدی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه دریافت کارت، تأکید کرد: دریافت کارت صرفاً از طریق درگاه سازمان سنجش و بر اساس پروفایل هر متقاضی به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و در صورتی که داوطلبی نسخه چاپی کارت خود را در اختیار نداشته باشد، تمهیداتی در حوزه‌های برگزاری آزمون دیده شده است؛ اما از متقاضیان می‌خواهیم صدور کارت را به دقایق پایانی موکول نکنند.

الزام به همراه‌داشتن سند هویتی معتبر

رئیس سازمان سنجش با تأکید بر اینکه حوزه‌های آزمون‌کننده باز از داوطلبان می‌خواهند علاوه بر پرینت کارت ورود به جلسه، یک سند هویتی معتبر شامل کارت ملی یا شناسنامه نیز همراه داشته باشند، عنوان کرد: به حوزه‌های برگزاری تاکید شده از ورود افرادی که سند هویتی معتبر همراه ندارند جلوگیری به عمل آورند؛ بنابراین از داوطلبان درخواست می‌کنم حتماً کارت ملی یا شناسنامه را به همراه کارت ورود به جلسه به همراه داشته باشند.

محمدی یادآور شد: داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی، در گروه آزمایشی زبان یا هنر نیز ثبت‌نام کرده‌اند، باید دو کارت ورود به جلسه پرینت بگیرند؛ یک کارت برای گروه‌های علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی و یک کارت جداگانه برای گروه هنر یا زبان.

توصیه به آشنایی قبلی با محل برگزاری آزمون

وی خطاب به داوطلبان، توصیه کرد: روز قبل از آزمون حتماً محل برگزاری را شناسایی و فاصله منزل تا حوزه آزمون را برآورد کنند و این کار را به روز آخر موکول نکنند؛ چراکه در شهرهای بزرگ، ترافیک و به‌ویژه موضوع پارکینگ برای همراهان داوطلبان چالش‌برانگیز است. رئیس سازمان سنجش تأکید کرد: این نکات علاوه بر برگه کارت، در برگه راهنمای شرکت در آزمون نیز به اطلاع متقاضیان رسیده است.

هشدار درباره کلاهبرداری در فضای مجازی

محمدی در توصیه‌ای مهم به داوطلبان، گفت: تنها راه موفقیت در آزمون، مطالعه و تسلط بر مطالب درسی است و راه دیگری برای ورود به آموزش عالی وجود ندارد. وی نسبت به کانال‌ها و صفحات مجازی که پیشنهادات اغواکننده از جمله «در اختیار قرار دادن سؤالات آزمون» ارائه می‌دهند هشدار داد و گفت: متقاضیان تحت هیچ شرایطی تحت تأثیر این تبلیغات قرار نگیرند؛ چراکه این افراد مبالغ قابل‌توجهی دریافت می‌کنند و پس از برگزاری آزمون دیگر در دسترس نیستند.

رئیس سازمان سنجش با بیان اینکه پلیس فتا فراجا از یک هفته قبل ستاد مرکزی و ستادهای متناظر در تمامی استان‌ها تشکیل داده است، افزود: تمامی فضاهای مجازی که ادعای فروش سؤال یا لوازم تقلب در آزمون دارند، تحت رصد هستند و دقیقاً می‌دانیم این سایت‌ها چه هستند و چه افرادی در آن‌ها عضویت دارند و خوشبختانه تاکنون حتی یک مورد نیز موفق به افشای سؤال نشده است.

رصد کامل فضاهای مجازی؛ توصیه به خروج از کانال‌های فروش سؤال

محمدی در ادامه با تکرار هشدار درباره صفحات و کانال‌های متخلف گفت: تمامی فضاهای مجازی که ادعای فروش سؤال یا لوازم تقلب در آزمون را دارند، از یک هفته قبل تحت رصد کامل هستند و به‌طور دقیق می‌دانیم این سایت‌ها چه هستند و چه افرادی در آن‌ها عضویت دارند. وی از کسانی که صرفاً از روی کنجکاوی در چنین کانال‌هایی عضو شده‌اند خواست حتماً از این کانال‌ها خارج شوند و افزود: خوشبختانه تاکنون حتی یک مورد هم موفق به افشای سؤال نشده است.

شبکه ملی اجرا و حفاظت؛ از تأمین برق حوزه‌ها تا هشدارهای قوه قضائیه

رئیس سازمان سنجش با تأکید بر اینکه آزمون سراسری مهم‌ترین رویداد علمی ملی کشور است، گفت: بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، ۱۶ نهاد، وزارتخانه و دستگاه ملی و استانی موظف به مسئولیت‌پذیری و خدمات‌رسانی در برگزاری این آزمون هستند. وی با اشاره به هماهنگی کامل با وزارت نیرو و شرکت توانیر اظهار داشت: نقاط برگزاری آزمون به این عزیزان اعلام شده تا در روز برگزاری تحت هیچ شرایطی قطعی برق رخ ندهد؛ همکاری‌ای که با تشکیل ستاد ویژه صورت گرفته است. رئیس سازمان سنجش همچنین از معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه قدردانی کرد و گفت: با پیامک‌های متعددی که به اطلاع عموم رسید، وضعیت قوانین آزمون و تبعات تقلب و تخلف به‌وضوح اعلام شد.

سهمیه‌های شهید و ایثارگر همچنان پابرجاست؛ تدابیر ویژه برای خانوارهای آسیب‌دیده

محمدی در پاسخ به پرسشی درباره امتیازات ویژه داوطلبان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، خانواده شهدا و مناطق جنوبی کشور اظهار داشت: سهمیه‌های خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان قانونی و جاری است و قوانین مربوط به جانبازان و شهدا نیز درباره این عزیزان برقرار است و بحثی در این حوزه وجود ندارد.

وی درباره تسهیلات برای خانوارهایی که در زلزله و حوادث اخیر آسیب دیده‌اند، گفت: طبق تأکید وزیر علوم، مقرر شد تسهیلاتی برای متقاضیانی که خانه‌هایشان کاملاً تخریب شده و امکان سکونت نداشته و تجهیزات آموزشی‌شان زیر آوار مانده است ارائه شود. به همین منظور جلسات متعددی با وزارت کشور، شهرداری تهران، بنیاد مسکن، هلال احمر و سایر نهادها برای شناسایی جامعه هدف برگزار شده که در مرحله کارشناسی است و هنوز نهایی نشده است. وی درباره زمان نهایی شدن نیز گفت: تلاش ما بر این است پس از برگزاری آزمون، ماده واحده آن تنظیم شود و از طریق مقام محترم وزارتی در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فرهنگی قرار گیرد تا بتوانیم این تسهیلات را به آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برسانیم و پذیرفت این شناسایی جامعه هدف، کار دشواری است.

حضور ۲ ماه و ۳۴۹ توان‌خواه در کنکور امسال

رئیس سازمان، یکی از اقدامات مهم سازمان سنجش را پوشش داوطلبان توان‌خواه در سطوح مختلف برشمرد و گفت: امسال ۲ هزار و ۳۴۹ عزیز توان‌خواه در آزمون شرکت کردند که ۵۱ درصد آن‌ها خانم و ۴۹ درصد آقا هستند. وی با اشاره به مطالعه دقیق خدماتی چنین آزمون‌های بزرگی مانند چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه، گفت: ایران از نظر ارائه خدمات به داوطلبان توان‌خواه جزو کشورهای پیشرو است. محمدی افزود: برای داوطلبان دارای ضعف بینایی، دفترچه‌های درشت‌خط طراحی و در دسترس آن‌ها قرار داده شده و برای افراد دارای مشکلات خاص، دفترچه‌ها به خط بریل تهیه شده است. همچنین برای آن‌هایی که نیاز به منشی دارند، منشی تدارک دیده شده و بر اساس نیاز آن‌ها، زمانی معادل ۱.۳ تا ۱.۵ برابر زمان عادی برای پاسخ‌گویی به سؤالات در اختیار این عزیزان قرار می‌گیرد.

افزایش رشته‌های جدید؛ هوش مصنوعی در کانون توجه

محمدی در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات رشته‌های دانشگاهی نسبت به سال‌های گذشته گفت: در حوزه هوش مصنوعی و برخی دیگر از رشته‌های متناسب با شرایط و مقتضیات کشور، رشته‌های جدیدی ایجاد شده که مقدمات آن‌ها در شورای گسترش آموزش عالی فراهم و تدوین شده و در مرحله انتخاب رشته و از طریق دفترچه انتخاب رشته به اطلاع متقاضیان و مجازین به انتخاب رشته خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه تغییرات جمعیتی و جنسیتی از جمله موضوعاتی نیست که بتوان به‌سرعت در ساختار رشته‌ها اعمال کرد و مستلزم زمان و بررسی است، افزود: اما در این مورد خاص و به‌صورت رشته‌های مشخص، تمهیداتی اندیشیده شده و چند رشته جدید اضافه شده است.

استقرار بیشتر رشته‌های جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی

رئیس سازمان سنجش درباره تعداد رشته‌های اضافه‌شده توضیح داد: رشته‌هایی که اشاره کردید مانند هوش مصنوعی و سایر رشته‌های مرتبط اضافه شده‌اند، اما باید توجه داشت این دسته از رشته‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی بیشتر جا باز خواهند کرد؛ به این معنا که فردی که مثلاً علوم کامپیوتر یا مهندسی کامپیوتر خوانده می‌تواند در مقطع تحصیلات تکمیلی وارد رشته هوش مصنوعی شود. به همین دلیل تمرکز تمهیدات ما بر مقاطع تحصیلات تکمیلی بوده است.

وی درباره تغییرات رشته‌های مقطع کارشناسی نیز گفت: تغییرات امسال در مقطع کارشناسی نسبت به سال گذشته محسوس نخواهد بود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این رشته‌ها نیز به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

ثبات ظرفیت‌ها؛ حدود ۴۵۰ هزار ظرفیت در سال ۱۴۰۴

محمدی در ادامه درباره ظرفیت‌های پذیرش اظهار داشت: در حوزه ظرفیت‌ها نیز تغییرات خاصی نداشته‌ایم و ظرفیت امسال در حد همان تعداد سال گذشته است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۵۰ هزار ظرفیت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داشتیم و برآورد من این است که در سال ۱۴۰۵ نیز همین تعداد ظرفیت را داشته باشیم. البته این موضوع منوط به اعلام نتایج و تدوین دفترچه است و ما در حال حاضر در مرحله تدوین دفترچه انتخاب رشته هستیم؛ به همین دلیل نمی‌توانم عدد دقیقی از تعداد رشته‌ها اعلام کنم.

ظرفیت لازم برای پذیرش تمام داوطلبان وجود دارد

وی درباره میزان جذب امسال نیز گفت: ظرفیت‌های لازم ایجاد شده است به‌گونه‌ای که حتی تمامی متقاضیان و شرکت‌کنندگان آزمون سراسری، به‌جز داوطلبان دانشجو-معلم، بتوانند در رشته‌های دانشگاهی پذیرفته شوند؛ اما بدیهی است رقابت اصلی بر سر رشته‌های پرمتقاضی است و در این بخش تغییر چندانی نداریم.

ظرفیت پزشکی؛ از ۱۸ هزار ظرفیت اسمی تا شکست ظرفیت به نفع متقاضیان

رئیس سازمان سنجش در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی گفت: در حال حاضر حدود ۱۸ هزار ظرفیت در رشته پزشکی داریم که در پذیرش امسال بالا و پایین خواهد شد. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ سالانه ۲۰ درصد به ظرفیت رشته پزشکی عمومی و به‌ترتیب ۱۰، ۱۵ و ۲۵ درصد به ظرفیت رشته‌های دندانپزشکی اضافه شده است؛ بنابراین طبیعی است که امسال ظرفیت این رشته‌ها به سطح مورد انتظار رسیده باشد و بعید می‌دانم در حوزه پزشکی افزایش چشمگیری داشته باشیم.

محمدی با بیان اینکه میان «ظرفیت» و «قبولی» تفاوت وجود دارد، تأکید کرد: معمولاً تعداد قبولی‌ها بیشتر از ظرفیت اعلام‌شده خواهد بود؛ به‌عنوان مثال اگر ۱۸ هزار ظرفیت پزشکی داشته باشیم، امکان دارد این عدد به ۱۸ هزار و ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر برسد که این موضوع به بحث شکست ظرفیت، نمره‌های همتا و مواردی از این دست بازمی‌گردد و در نهایت به نفع متقاضیان تمام می‌شود.

توضیح ظرفیت اسمی

وی در تشریح مفهوم «ظرفیت اسمی» گفت: همان‌گونه که در مورد رشته پزشکی عرض کردم، ما ۱۸ هزار ظرفیت را در دفترچه قید می‌کنیم که این ظرفیت اسمی است؛ اما در بحث گزینش و مرحله نهایی، شکست ظرفیت رخ می‌دهد. ما مناطق یک، دو و سه و همچنین سهمیه‌ها را داریم و زمانی که افراد را میان آن‌ها توزیع می‌کنیم، خواه‌ناخواه گرد کردن‌ها اتفاق می‌افتد؛ مثلاً نمی‌توان گفت ۱۰ و نیم نفر می‌شود، بلکه به سمت بالا گرد می‌شود و به ۱۱ نفر می‌رسد. بنابراین امکان دارد آن ۱۸ هزار نفر به ۱۸ هزار و ۲۰۰ نفر تبدیل شوند و این موضوع بر اساس نمره و رقابت، به نفع متقاضیان و شرکت‌کنندگان در آزمون است.

شکست ظرفیت در تمامی رشته‌ها

رئیس سازمان سنجش در پاسخ به پرسشی درباره رشته‌های غیر از پزشکی نیز گفت: در تمامی رشته‌هایی که پردازش داده و گزینش انجام می‌دهیم، این اتفاق خواه‌ناخواه رخ می‌دهد؛ زیرا توزیع افراد میان مناطق و ظرفیت‌های سهمیه‌ها انجام می‌شود و در فرآیند شکست ظرفیت این موضوع اتفاق می‌افتد. تلاش ما در سازمان نیز این است که این فرآیند همواره به نفع متقاضیان رقم بخورد.

رصد هوشمندانه فضای مجازی؛ هشدار جدی به داوطلبان درباره تقلب

محمدی با تأکید بر اینکه تمامی فضاهای مجازی که ادعای فروش سؤال یا ابزار تقلب دارند به صورت شبانه‌روزی تحت رصد قرار دارند، از داوطلبان خواست اگر به دلیل کنجکاوی در این کانال‌ها عضو شده‌اند، بلافاصله خارج شوند. وی تصریح کرد: «ما تمامی این سایت‌ها و افراد فعال در آن‌ها را شناسایی کرده‌ایم و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست؛ تا به امروز حتی یک مورد افشای سؤال نیز نداشته‌ایم.»

بسیج ملی برای تضمین امنیت و پایداری آزمون

رئیس سازمان سنجش با اشاره به اینکه کنکور مهم‌ترین رویداد علمی ملی کشور است، از همکاری ۱۶ دستگاه ملی و استانی از جمله وزارت کشور و نیروی انتظامی برای برگزاری هرچه بهتر این آزمون خبر داد. وی همچنین به همکاری ویژه با وزارت نیرو و شرکت توانیر اشاره کرد و گفت: «با هماهنگی‌های صورت‌گرفته و تعیین نقاط برگزاری آزمون، برنامه‌ریزی شده است که در روز برگزاری آزمون تحت هیچ شرایطی قطعی برق نداشته باشیم.» وی همچنین از نقش معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در اطلاع‌رسانی گسترده پیرامون تبعات قانونی تقلب در آزمون قدردانی کرد.

تسهیلات ویژه برای مناطق آسیب‌دیده؛ در مسیر کارشناسی

محمدی در پاسخ به سؤالی پیرامون امتیازات ویژه برای خانواده‌های شهدا، ایثارگران و آسیب‌دیدگان مناطق جنوبی که در جریان وقایع اخیر دچار خسارت شده‌اند، اظهار داشت: «قوانین جاری در خصوص خانواده شهدا و ایثارگران به طور کامل اعمال می‌شود. در مورد سایر آسیب‌دیدگان که منازل و امکانات آموزشی آن‌ها آسیب دیده است، جلسات کارشناسی متعددی با وزارت کشور، شهرداری تهران، بنیاد مسکن و هلال‌احمر برگزار شده است.» وی با بیان اینکه شناسایی دقیق جامعه هدف این تسهیلات در حال انجام است، افزود: «تلاش ما این است که ماده‌واحده و فرم‌های مربوطه را تهیه و از طریق وزیر علوم به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهیم تا این تسهیلات را به کنکور ۱۴۰۵ برسانیم.»

خدمات ویژه سازمان سنجش به ۲۳۴۹ داوطلب توان‌خواه

رئیس سازمان سنجش با تأکید بر عدالت آموزشی، از حضور ۲ هزار و ۳۴۹ داوطلب توان‌خواه در آزمون امسال خبر داد که ترکیب جنسیتی آن‌ها شامل ۵۱ درصد خانم و ۴۹ درصد آقا است. وی در تشریح خدمات ارائه‌شده به این داوطلبان گفت: «ساختار چاپ سؤال برای این عزیزان در سطح استانداردهای جهانی (مشابه کشورهای پیشرو مانند ژاپن و کره جنوبی) بازطراحی شده است.»

محمدی افزود: برای داوطلبان با ضعف بینایی، دفترچه‌های “درشت‌خط” و برای افراد نابینا، دفترچه‌هایی به “خط بریل” طراحی شده است. همچنین برای داوطلبانی که نیاز به منشی دارند، این امکان پیش‌بینی شده و متناسب با شرایط، یک‌ونیم برابر زمان عادی برای پاسخ‌گویی به سؤالات در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت تا بدون دغدغه و در شرایطی عادلانه به رقابت بپردازند.