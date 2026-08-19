مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از تصویب طرح‌های جدید فرهنگی در بافق با محوریت ترویج فرهنگ قرآن و عترت، حمایت از نویسندگان بومی و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و هیئت‌ها برای اشتغال‌زایی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،حجت‌الاسلام دانشی ، در اولین نشست شورای فرهنگ عمومی بافق در سال ١۴٠۵ با اشاره به مصوبات این نشست گفت: یکی از مصوبات مهم، راه‌اندازی شورای ترویج فرهنگ قرآنی بود که با توسعه آن به حوزه عترت، مقرر شد شورای فرهنگ قرآن و عترت در ذیل شورای فرهنگ عمومی شهرستان تشکیل شود.

وی افزود: این شورا با محوریت و دبیری امام جمعه شهرستان فعالیت خواهد کرد و موضوع ترویج فرهنگ قرآن و عترت را در سطح شهرستان دنبال می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، حمایت از نویسندگان بومی و تولید آثار مرتبط با شهرستان را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: تدوین آیین‌نامه‌ای برای حمایت از نویسندگان بافقی و نویسندگانی که درباره بافق، مشاهیر، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های این شهرستان آثار تألیفی دارند، در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد هیئت‌ها و مساجد نیز مصوبه‌ای برای استفاده از ظرفیت این مجموعه‌ها در محلات به تصویب رسید و مسیر تکمیلی آن دنبال خواهد شد تا از ظرفیت مساجد و هیئت‌ها در ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، از جمله اقتصاد خیرین و تعاونی‌ها، استفاده شود.

دانشی همچنین با اشاره به سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان یزد در هفته دولت اظهار داشت: بخشی از برنامه این سفر به افتتاح پروژه‌ها اختصاص دارد و امیدواریم در شهرستان بافق نیز پروژه‌ای با شرایط لازم برای بهره‌برداری و آغاز فعالیت آماده شود تا زمینه حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بافق فراهم شود.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه بافق، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی محلات گفت: در یک سال و نیم گذشته ظرفیت‌ها، آسیب‌ها و نیاز‌های محلات مختلف شهر شناسایی شده و در این طرح، شهر به چند بلوک تقسیم شده است.

وی افزود: در هر بلوک شورایی فعالیت می‌کند که وظیفه آن شناسایی ظرفیت‌ها، آسیب‌ها و مشکلات و همچنین تعیین اقداماتی است که باید از سوی مردم و مسئولان انجام شود.

امام جمعه بافق با اشاره به وضعیت مساجد در برخی محلات اظهار داشت: سه محله بنیاد مسکن، شهرک امام حسین (ع) و شهرک سپاه با وجود برخورداری از جمعیت، فاقد مسجد هستند و باید موضوع احداث مسجد در این مناطق با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

حسینی ظرفیت مساجد موجود را نیز قابل توجه دانست و گفت: بسیاری از مساجد دارای آشپزخانه، حسینیه و فضا‌هایی هستند که در طول سال کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی استفاده کرد.

وی ادامه داد: آشپزخانه‌های مساجد می‌توانند در قالب مراکز تهیه و عرضه غذای بیرون‌بر فعال شوند و زمینه اشتغال چند نفر را فراهم کنند؛ همچنین حسینیه‌ها می‌توانند محل برگزاری نمایشگاه‌های اقتصادی و عرضه محصولات تولیدکنندگان خانگی هر محله باشند.

امام جمعه بافق با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ کارآفرینی در شهرستان گفت: اتکای بیش از اندازه اقتصاد شهرستان به شرکت‌های معدنی، فولادی و صنعتی، روحیه کارآفرینی و فرهنگ کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید زمینه استفاده از استعداد‌ها و ظرفیت‌های موجود در حوزه اشتغال‌زایی و کارآفرینی فراهم شود.

حسینی راه‌اندازی کارگروه کارآفرینی فرهنگی و مذهبی را اقدامی در همین راستا دانست و افزود: این کارگروه علاوه بر ابعاد فرهنگی و مذهبی، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی را نیز دنبال خواهد کرد و برای تحقق آن، برگزاری جلسات با متولیان و امنای مساجد و توانمندسازی آنان ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند ابتدا از مساجدی که از ظرفیت و آمادگی بیشتری برخوردارند آغاز شود و با مشاهده نتایج موفق، زمینه مشارکت سایر مساجد نیز فراهم شود.

در ادامه فلاح فرماندار بافق، بر ضرورت ایجاد سازوکار مشخص برای حمایت از نویسندگان و آثار مرتبط با شهرستان تأکید کرد و گفت: نویسندگان بومی و همچنین نویسندگانی که خارج از شهرستان درباره بافق، مشاهیر، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های این شهرستان آثار تألیف می‌کنند، نیازمند حمایت هدفمند هستند.

وی افزود: در همین راستا درخواست شده است آیین‌نامه‌ای برای حمایت از نویسندگان و آثار مرتبط با شهرستان تدوین شود تا در صورت اختصاص بودجه‌های فرهنگی، حمایت از این آثار بر اساس ضوابط مشخص انجام گیرد.

فرماندار بافق ادامه داد: این آیین‌نامه در جلسه پیشین شورا معرفی و در اختیار اعضا قرار گرفته است تا پس از مطالعه، نظرات و پیشنهاد‌های خود را برای اصلاح و تکمیل آن ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه حمایت از نویسندگان نیز پس از بررسی دقیق و دریافت نظرات اعضا، در جلسه شورا مطرح و در صورت تأیید، برای تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

در پایان نیز حکم زارعیان به عنوان رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد و امام جمعه بافق به او اهدا شد.