به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارگاه آموزشی «کنشگران ازدواج و جوانی جمعیت» به همت واحد آموزش و شورای راهبری بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران و با همکاری مؤسسه همسان‌گزینی «هلما» در سالن شهدای این اداره کل برگزار شد.

مسئول مؤسسه همسان‌گزینی هلما در مازندران، به سخنرانی و آموزش کنشگران این حوزه پرداخت.

حجت‌الاسلام ذاکری، با تأکید بر ضرورت تشکیل شبکه‌های فعال اجتماعی برای ترویج ازدواج گفت: بدون تشکیل شبکه‌های کنشگری مؤثر، فعالیت در حوزه ازدواج بسیار دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت ترویج ازدواج گفت: تجرد طولانی‌مدت تبعات منفی بسیاری دارد؛ حتی اگر فرد از نظر مالی و امکانات رفاهی در وضعیت مطلوبی باشد، ازدواج برای هر فرد یک ضرورت اجتماعی و فردی است.

مسئول مؤسسه همسان‌گزینی هلما در مازندران، در ادامه با بیان اینکه اغلب متقاضیان ازدواج، چالش اصلی‌شان در بحث همسان‌گزینی است، گفت: مؤسساتی مانند «هلما» تلاش می‌کنند شرایط آشنایی افراد همسان را فراهم کنند؛ افرادی که ساختار فکری و سازگاری خانوادگی مشابهی دارند تا پس از شناخت دقیق ویژگی‌های یکدیگر، به انتخابی درست و آگاهانه برسند.

حجت‌الاسلام ذاکری همچنین راهبرد‌های موفقیت در زندگی را مبتنی بر سه مسئله به‌هم‌پیوسته، دانستن، تحمل کردن و تصمیم گرفتن،دانست و افزود: نخستین عامل دانش و آگاهی است، زیرا بدون شناخت راه، انسان نمی‌تواند مسیر درست را تشخیص دهد؛ دومین عامل صبر است و سومین عامل نیز قدرت تصمیم‌گیری به‌موقع و هوشمندانه است که بدون آن بهترین فرصت‌ها تباه می‌شوند.

این کارگاه گامی در جهت ارتقای دانش و به‌روزرسانی شبکه فعالان عرصه ازدواج در استان مازندران به شمار می‌رود.