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رئیس اداره آب و فاضلاب سردشت گفت: دو دستگاه دیزل ژنراتور با ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای تامین برق اضطراری ایستگاههای پمپاژ و پایداری شبکه آب شرب این شهر خریداری و مستقر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ مهران نیکیخواه افزود: این دو دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت ۸۲۵ کیلو ولت آمپر برای تامین برق مورد نیاز پمپاژ سایتهای ۲ و ۳ خریداری و پس از راهاندازی، طی ده روز آینده وارد مدار خواهند شد.
وی افزود: بهرهبرداری از این تجهیزات موجب افزایش پایداری شبکه آب شرب شهر سردشت میشود و در زمان قطعی، برق مورد نیاز ایستگاههای پمپاژ را تامین میکند.
رئیس اداره آب و فاضلاب سردشت تصریح کرد: این شهرستان۳۴ هزار مشترک دارد که ۲۳ هزار مشترک آن مربوط به سردشت، چهار هزار مشترک مربوط به نلاس و هفت هزار مشترک هم در شهر ربط است.
نیکیخواه از شهروندان خواست با پرهیز از مصارف غیرضروری و رعایت الگوی صحیح مصرف، شرکت آب و فاضلاب را در تامین پایدار آب آشامیدنی و مدیریت منابع آبی یاری کنند.