به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بنا بر اعلام رئیس اداره ورزش و جوانان چالدران این مسابقات با عنوان (یاد آقای شهید ایران) با حضور ۱۲ تیم از شهرستان‌های خوی، ماکو، شاهین دژ، مهاباد، ارومیه، شوط، میاندوآب، نقده، سلماس، پیرانشهر، بوکان و چالدران در سالن ورزشی شهید باکری برگزار شد.

بهمن فتحعلیزاده با بیان اینکه تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات به صورت دوره‌ای در ۴ گروه ۳ تیمی با انجام ۲۴ بازی به مدت ۴ روز با همدیگر به رقابت پرداختند افزود: در پایان تیم والیبال شهرستان ارومیه مقام قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص داد وبه مرحله کشوری مسابقات راه یافت و تیم‌های میاندوآب و خوی رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.