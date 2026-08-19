به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری «رویترز»، به نقل از پلیس محلی، روز چهارشنبه دست‌کم ۹ نفر، از جمله یک کودک، در آتش‌سوزی در یک هتل در شهر کلکته در شرق هند جان باختند.

به گفته یکی از مقام‌های ارشد پلیس در گفت‌و‌گو با رویترز، آتش‌سوزی حدود ساعت ۲:۵۰ بامداد به وقت محلی و از طبقه دوم ساختمان هتل آغاز شد. آتش‌نشانان ظرف یک ساعت آن را مهار کردند.

این مقام گفت حدود ۳۰ نفر در این حادثه به سلامت تخلیه شدند. به گفته او، احتمال دارد اتصال برق عامل آتش‌سوزی بوده باشد، اما علت دقیق حادثه هنوز مشخص نشده است.

رسانه‌های محلی از زخمی شدن شماری از افراد خبر داده‌اند و گفته می‌شود دست‌کم شش نفر در بیمارستان تحت درمان هستند.

خبرگزاری اِی اِن آی به نقل از سازمان آتش‌نشانی گزارش داد که شماری از جان‌باختگان شهروند بنگلادش بودند و برای درمان پزشکی به کلکته سفر کرده بودند. شبکه اِن دی تی وی نیز گزارش داد که هر ۹ قربانی بنگلادشی بوده‌اند.

با این حال، مقام ارشد پلیس که با رویترز گفت‌و‌گو کرده است تأکید کرد که ملیت جان‌باختگان هنوز به‌طور قطعی مشخص نشده است.

این هتل در منطقه‌ای پرتراکم در مرکز کلکته قرار دارد و به اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت و رستوران‌هایش شناخته می‌شود.