سیصد و هشتمین جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و پنجمین جلسه این هیئت در سال ۱۴۰۵، با بررسی ۴۵ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی برگزار و در نهایت ۴۳ طرح به ارزش ۲۲۰ میلیون دلار به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این جلسه، نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی حضور داشتند.

سیصد و هشتمین جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و پنجمین جلسه این هیئت در سال ۱۴۰۵، با بررسی ۴۵ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی برگزار و در نهایت ۴۳ طرح به ارزش ۲۲۰ میلیون دلار به تصویب رسید.

در این نشست ۴۵ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که حوزه‌هایی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، ارتباطات، بورس اوراق بهادار، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی، خودرو و موتورسیکلت، بهداشت، صنایع غذایی و خدمات را دربر می‌گرفت.

این درخواست‌ها از سوی سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین، اندونزی، هلند، بلاروس، ترکیه، امارات متحده عربی، عمان، عراق، پاکستان و افغانستان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه شده بود.

در پایان، ۴۳ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۲۰ میلیون دلار به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسید.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون پنج جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی به صورت ماهانه برگزار شده است.

مجموع مصوبات این پنج جلسه به قریب به ۲۵۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش حدود ۲ میلیارد دلار رسیده است.