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کارشناس هواشناسی استان یزد: در روزهای ابتدایی هفته آینده کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز جو استان به نسبت پایدار همراه با افزایش نسبی دما خواهد بود.
وی ادامه داد: برای ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر و وزش باد بهنسبت شدید با احتمال گردوخاک یا نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: اما در روزهای ابتدایی هفته آینده کاهش نسبی دما مورد انتظار است.