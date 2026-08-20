به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز جو استان به نسبت پایدار همراه با افزایش نسبی دما خواهد بود.



وی ادامه داد: برای ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر و وزش باد به‌نسبت شدید با احتمال گردوخاک یا نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: اما در روز‌های ابتدایی هفته آینده کاهش نسبی دما مورد انتظار است.





