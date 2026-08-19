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مجری طرح نیروگاههای بیعمتقابل شرکت برق حرارتی گفت: اجرای ۱۸ واحد بخار سیکلترکیبی علاوه بر افزایش سه هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاههای کشور منجر به صرفهجویی سالانه پنج میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت نیروگاهها شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عباس جلالیفراهانی با بیان اینکه ماموریت اصلی طرحهای بیعمتقابل را ساخت بخش بخار نیروگاههای سیکلترکیبی از محل منابع حاصل از صرفهجویی سوخت است، گفت: در قالب این قراردادها سرمایهگذار اقدام به احداث بخش بخار نیروگاه و تبدیل واحدهای گازی موجود به سیکلترکیبی کرده و پس از بهرهبرداری واحدها، هزینه سرمایهگذاری در قالب سوخت صرفهجویی شده پرداخت میشود.
وی با تاکید بر اینکه پرونده احداث واحدهای بخار بیعمتقابل با سنکرون سومین واحد بخار نیروگاه فردوسی در مردادماه امسال بسته شد، ادامه داد: تاکنون ۱۸ واحد بخار سیکلترکیبی در هشت استان کشور براساس این قراردادها اجرایی شده که از محل احداث این واحدها افزون بر سه هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور افزوده شده است.
مجری طرح نیروگاههای بیعمتقابل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه این طرحها در یک دهه گذشته در چهار گوشه ایران اجرایی شده است، تصریح کرد: این طرحها شامل سه واحد بخار نیروگاه پرند، یک واحد بخار نیروگاه کاشان، سه واحد بخار نیروگاه ارومیه، سه واحد بخار نیروگاه سبلان، یک واحد بخار نیروگاه چابهار، سه واحد بخار نیروگاه عسلویه، یک واحد بخار نیروگاه رودشور و سه واحد بخار نیروگاه فردوسی است.
جلالیفراهانی بیان کرد: در این مدت اجرای پروژههای بیعمتقابل با حجم سرمایهگذاری ۲.۴ میلیارد یورو علاوه بر افزایش بیش از سه هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاههای کشور منجر به صرفهجویی سالانه پنج میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت نیروگاهها شده است.