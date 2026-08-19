به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه‌های آبشناسان از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و همچنین در مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس، و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی ادامه داد: ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد و بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید پرحجم و سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به اصول رانندگی ایمن در معابر پایتخت، تصریح کرد: توجه هنگام رانندگی، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه، سه اصل اساسی برای عبور ایمن از معابر تهران است. رانندگان باید با پرهیز از عجله و رفتار‌های پرخطر، توجه کامل خود را به مسیر و شرایط ترافیکی معطوف کرده و با رعایت حقوق سایر کاربران ترافیک، زمینه‌ساز تردد ایمن و روان در پایتخت باشند.