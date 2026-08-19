شهردار زابل از افتتاح طرح‌های خانه خبرنگار و بهسازی بوستان خبرنگار همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: رسانه‌ها در کنار اطلاع‌رسانی شفاف خدمات و اقدامات، نقش مهمی در امیدآفرینی، تقویت وحدت و حفظ انسجام اجتماعی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد پودینه در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در توسعه شهری و انعکاس فعالیت‌ها و خدمات انجام شده برای مردم دارند و اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند زمینه افزایش اعتماد و امید در جامعه را فراهم کند.

وی افزود: باتوجه به اهمیت این موضوع، طرح احداث خانه خبرنگار و همچنین بهسازی بوستان خبرنگار در دستور کار شهرداری زابل قرار گرفت که همزمان با هفته دولت افتتاح خواهند شد.

شهردار زابل با اشاره به مسئولیت رسانه‌ها در شرایط کنونی ادامه داد: اصحاب رسانه باید ضمن انعکاس مشکلات و مطالبات مردم، خدمات و اقدامات انجام شده را نیز به‌صورت دقیق و شفاف به شهروندان اطلاع‌رسانی کنند.

پودینه همچنین با ارائه گزارشی از عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری زابل طی پنج سال گذشته گفت: در این مدت طرح‌ها و اقدامات مختلفی در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی در سطح شهر اجرا شده است.

وی، احداث پارک بانوان، ایستگاه میانی زباله، ۲۰ بوستان در نقاط مختلف شهر، آسفالت معابر، بازسازی پارک‌ها و میدان‌ها، بهسازی خیابان طالقانی، احداث گرمخانه و بازارچه سنتی و نصب نماد‌های مذهبی و تاریخی را از جمله اقدامات انجام شده عنوان کرد.

شهردار زابل همچنین با اشاره به اهمیت وحدت و همبستگی ملی اظهار کرد: اقتدار کشور حاصل همبستگی مردم، مسئولان و نیرو‌های مسلح است و تجربه‌های تاریخی نشان داده که ایمان و وحدت ملی می‌تواند کشور را در برابر چالش‌های بزرگ به پیروزی برساند.

پودینه اضافه کرد: رسانه‌ها نیز با ایفای مسئولانه رسالت حرفه‌ای خود می‌توانند در تقویت این همبستگی، افزایش امید اجتماعی و انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه نقش‌آفرین باشند.