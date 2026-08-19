رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه گفت: مرمت و سامان‌دهی خانه تاریخی ارزانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما عباس قدیریان گفت: خانه تاریخی ارزانی یکی از خانه‌های تاریخی و ارزشمند با معماری خاص کویری است که حسب وظیفه ذاتی میراث فرهنگی، مرمت و سامان‌دهی آن در دستور کار اداره میراث شهرستان قرار گرفته و مرمت آن شروع شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه گفت: عمده اقدامات مرمتی این بنا شامل اندود سفیدکاری بدنه اتاق‌ها و ایوان‌ها، کف فرش اتاق شاه‌نشین، استحکام‌بخشی دیوارها، کاه‌گل بدنه به‌صورت ته‌کش و روکش، انجام تأسیسات مکانیکی و الکتریکی است که قرار است پس از مرمت، به‌عنوان فضای اداری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

او اظهار کرد: خانه تاریخی ارزانی خانه‌ای است با معماری خاص و تزیینات زیبای گچی بری و ایوان مرتفع با ستون‌های زیبا در دو ضلع شمالی و جنوبی شاه‌نشین و ویژگی‌های خانه‌های حیاط مرکزی کویری و اعیان‌نشین را به بیننده نشان می‌دهد.

به گفته او خانه ارزانی که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و در قلب بافت تاریخی و در محله دروازه میدان شهر ابرکوه قرار دارد، به‌صورت پیمانی و در مدت دو ماه مرمت و سامان‌دهی خواهد شد.