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سالروز استقلال رسمی افغانستان از استعمار بریتانیا در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی به عنوان نماد آزادیخواهی و ایستادگی مردم افغانستان شناخته میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ۲۸ اسد (مرداد) یادآور سالروز استرداد استقلال رسمی افغانستان از استعمار بریتانیا در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی (۱۹ اگست ۱۹۱۹ میلادی) است. این روز به عنوان نماد آزادیخواهی و ایستادگی مردم افغانستان شناخته میشود.
امسال صد و هفتمین سالگرد این رویداد تاریخی است و به همین مناسبت از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، در سراسر کشور افغانستان تعطیل عمومی اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، پس از امضای چند معاهده میان شاهان قبلی و انگلیس، سیاست خارجی افغانستان تحت کنترل بریتانیای کبیر قرار گرفته بود. اما با به قدرت رسیدن شاه امانالله خان در سال ۱۲۹۸، او آزادی کامل کشور را فریاد زد.
پس از اعلام بیانیه شاه امان الله خان، یک درگیری نظامی میان نیروهای سرخ روی افغان و ارتش بریتانیا رخ داد.
سرانجام بریتانیا در مقابل مقاومت مردم شکست را پذیرفت.
با امضای پیمان صلح راولپندی در ۱۹ اگست ۱۹۱۹، استقلال کامل افغانستان در سیاست خارجی و داخلی به رسمیت شناخته شد.
علت اهمیت ۲۸ اسد: این روز نقطه پایانی بر نفوذ و مداخله مستقیم بریتانیا در امور کشور بود.
افغانها اولین ملتی در منطقه بودند که توانستند بزرگترین امپراتوری آن زمان جهان (بریتانیای کبیر) را شکست دهند.
پس از این توافق، کشورهای بزرگی مانند روسیه و ترکیه جزو اولین کسانی بودند که دولت مستقل افغانستان را به رسمیت شناختند.