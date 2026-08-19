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بیش از ۵۷ هزار داوطلب در آزمون سراسری و فرهنگیان اصفهان در دو روز آینده به رقابت خواهند پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد آزمونهای استان اصفهان گفت: آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلمبرای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مردادماه، همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان برگزار خواهد شد.
بهرامی افزود: در مجموع، ۵۷ هزار و ۸۹۱ داوطلب در استان اصفهان در این آزمونها حضور دارند و در ۲۶ شهر استان و ۳۵ حوزه امتحانی به رقابت میپردازند.
وی درخصوص زمانبندی برگزاری آزمونها ادامه داد: در نخستین نوبت آزمون، صبح پنجشنبه ۲۹ مردادماه، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی با تعداد ۲۳ هزار و ۷۰۰ نفر آزمون میدهند، همچنین در نوبت عصر همان روز، آزمون چهار هزار و ۳۰۵ داوطلب گروه آزمایشی هنر و پنج هزار و ۱۴۶ داوطلب گروه زبانهای خارجی در استان برگزار میشود.
وی ادامه داد: صبح روز جمعه ۳۰ مردادماه نیز آزمون گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی برگزار خواهد شد؛ بر این اساس، ۹ هزار و ۸۲۰ داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی و ۱۴ هزار و ۹۲۰ داوطلب در گروه علوم انسانی با یکدیگر رقابت میکنند.
رئیس ستاد آزمونهای استان اصفهان با اشاره به حوزههای امتحانی شهر اصفهان گفت:
سطح شهر اصفهان پنج حوزه امتحانی شامل دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی برای برگزاری آزمون در نظر گرفته شده است.
وی توصیههایی را به داوطلبان و خانوادههای آنان توصیه کرد: ضروری است داوطلبان یک روز پیش از آزمون، حوزه امتحانی خود را شناسایی کرده و از نشانی دقیق محل برگزاری آزمون اطلاع داشته باشند، تا در روز آزمون با مشکل مواجه نشوند.
بهرامی افزود: داوطلبان بهویژه در حوزههای مستقر در دانشگاهها و مراکزی که تعداد شرکتکنندگان در آنها زیاد است، باید زمان حرکت خود را بهگونهای مدیریت کنند که با ترافیک منتهی به حوزههای امتحانی مواجه نشوند.
وی تأکید کرد: همراه داشتن کارت شناسایی عکسدار، از جمله کارت ملی یا شناسنامه عکسدار، برای ورود به حوزه امتحانی الزامی است و سایر کارتهای شناسایی اعتبار لازم را ندارند، همچنین داوطلبان باید دستکم دو مداد نرم، پاککن و مدادتراش به همراه داشته باشند.
رئیس ستاد آزمونهای استان اصفهان افزود: داوطلبان باید نسخه چاپی کارت ورود به جلسه خود را به همراه داشته و آن را در سمت راست لباس خود الصاق کنند؛ زیرا همراه نداشتن کارت ورود به جلسه میتواند موجب تأخیر در ورود به حوزه و بروز مشکل در ساعات ابتدایی آزمون شود.
وی از داوطلبان خواست ازهمراه داشتن وسایل غیرضروری خودداری کنند و گفت: همراه داشتن هرگونه مواد خوراکی و آشامیدنی برای ورود به حوزه امتحانی ممنوع است؛ و در محل برگزاری آزمون، پذیرایی مختصر و آب آشامیدنی کافی برای داوطلبان فراهم شده است.
بهرامی همچنین همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی را ممنوع اعلام کرد و افزود: قانونگذار این موارد را مصداق تخلف در آزمون دانسته و برای آن جرمانگاری کرده است؛ از اینرو داوطلبان باید مراقبت لازم را داشته باشند تا در جلسه آزمون مرتکب هیچگونه تخلفی نشوند.
رئیس ستاد آزمونهای استان اصفهان با درخواست از داوطلبان و والدین آنان برای حفظ آرامش در روزهای منتهی به آزمون گفت: آرامش روحی و روانی یکی از کلیدهای موفقیت در جلسه کنکور سراسری است و داوطلبان باید با اطمینان و تمرکز در آزمون حاضر شوند.