

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، فرامک عزیزکریمی در صد و سی و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور گفت: تا امروز تولید جو به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده که نسبت به تولید ۲.۴ میلیون تنی پارسال، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در صورت تامین امکانات و الزامات، ظرفیت افزایش این میزان به بیش از ۵ میلیون تن وجود دارد.

عزیزکریمی همچنین اضافه کرد: تا امروز حدود ۳۸۰ هزار تن بذر گندم و ۳۰ هزار تن بدر جو از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است.

یکصد و سی و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور با حضور معاون وزیر در امور زراعت، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی، معاونین و روسای گروه دفتر، نمایندگان موسسات تحقیقاتی، سازمان هوا شناسی کشور، سازمان حفظ نباتات و شرکت خدمات حمایتی به صورت حضوری و معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت استان‌ها به صورت وبیناری برگزار شد.