تامین اعتبار برای اجرای طرح فاضلاب شهر بندرانزلی تامین اعتبار برای اجرای طرح فاضلاب شهر بندرانزلی تامین اعتبار برای اجرای طرح فاضلاب شهر بندرانزلی تامین اعتبار برای اجرای طرح فاضلاب شهر بندرانزلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیرضا غیاثی گفت: شرکت آبفای گیلان موفق به دریافت موافقت نهایی یکی از بانک‌ها مبنی بر دریافت تسهیلات به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای تسریع در اجرای طرح فاضلاب شهر بندرانزلی شد.

وی افزود: این مبلغ، علاوه بر اعتبارات پیشین اختصاص‌یافته به طرح، با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز و شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی این طرح در سال جاری اختصاص یافته است.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از محل این اعتبار، تکمیل خط انتقال ورودی و خروجی ایستگاه پمپاژ شرق بندر انزلی، ادامه اجرای خطوط انتقال ورودی و خروجی ایستگاه‌های پمپاژ PSC و PS غرب بندر انزلی به طول هزار و ۹۰۰ متر، لوله‌گذاری شبکه اصلی و فرعی به طول ۲ هزار و ۷۳۰ متر مطابق قوانین و مقررات در دستور کار قرار دارد.

غیاثی تاکید کرد: تأمین این منابع مالی، گامی مؤثر در جهت تسریع در روند اجرای طرح، تکمیل زیرساخت‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری از بخش‌های مختلف طرح خواهد بود.