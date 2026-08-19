نشست تصمیم‌سازی نهایی برای انتقال قرارداد تأمین مالی، احداث تأسیسات جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر یزد و بهره‌برداری ۲۵ ساله از آن، با تأکید بر تسریع در تعیین تکلیف قرارداد و آغاز عملیات اجرایی، به ریاست استاندار یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این نشست با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرعامل و نمایندگان شرکت آب و فاضلاب استان، دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان سرمایه‌گذار جدید، متشکل از صنایع و معادن بزرگ استان، برگزار شد و آخرین وضعیت انتقال قرارداد و چالش‌های پیش‌روی اجرای این طرح مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در این نشست، شرکت آب و فاضلاب و نمایندگان سرمایه‌گذار جدید گزارشی از روند انتقال قرارداد از سرمایه‌گذار قبلی به شرکت مهندسی آب و انرژی پایدار یزد، ارائه و مهم‌ترین مسائل فنی، اجرایی، قراردادی و مالی مرتبط با آغاز طرح را تشریح کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در این نشست، با تأکید بر اهمیت اجرای تعهدات سرمایه‌گذار جدید، اظهار داشت: اجرای این قرارداد نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهر یزد و تأمین پساب مورد نیاز صنایع و معادن استان دارد و شرکت آبفا تمام ظرفیت‌های فنی، اجرایی و قراردادی خود را برای فراهم‌کردن زمینه آغاز فعالیت سرمایه‌گذار جدید به کار گرفته است.

وی همچنین بر اهمیت ایفای تعهدات مالی سرمایه‌گذار جدید در تکمیل طرح رینگ شهری یزد تأکید کرد و افزود: بخشی از تعهدات این قرارداد به تکمیل زیرساخت‌های رینگ آبرسانی شهر یزد اختصاص دارد که شامل تکمیل مخازن با مجموع ظرفیت ۱۷۰ هزار مترمکعب و اجرای بیش از ۱۶۵ کیلومتر خطوط انتقال آب است؛ طرحی که تکمیل آن نقش مؤثری در ارتقای پایداری، کمی و کیفی تأمین آب شرب شهروندان خواهد داشت.

در ادامه، مسائل و چالش‌های مطرح‌شده با همفکری مسئولان دستگاه‌های نظارتی استان مورد بررسی قرار گرفت و استاندار یزد با تحلیل موضوعات، بر رفع موانع و تسریع در فرآیند انتقال قرارداد به سرمایه‌گذار جدید تأکید کرد.

استاندار یزد همچنین با تأکید بر ضرورت انسجام و همراهی همه دستگاه‌های متولی، خواستار تسریع در انتقال قرارداد پس از انجام تعهدات طرفین شد و گفت: اجرای این طرح باید زمینه استفاده صنایع و معادن استان از پساب تصفیه‌شده را فراهم کرده و همزمان تکمیل به‌موقع رینگ شهری یزد نیز به ارتقای سطح خدمات و پایداری تأمین آب شرب شهروندان کمک کند.

بر اساس این قرارداد، سرمایه‌گذار جدید متعهد است ضمن تأمین مالی، حدود ۱۵۰۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر یزد را احداث و یک تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت بیش از ۱۱۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز ایجاد و انشعابات مورد نیاز را نصب کند. پساب تصفیه‌شده حاصل از این طرح نیز برای استفاده در بخش صنعت و معدن مرتبط با سرمایه‌گذار اختصاص خواهد یافت.

همچنین مقرر شد مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به طول ۱۵۰ کیلومتر درشهریورماه و ۱۰۰ کیلومتر در مهرماه توسط سرمایه‌گذار انجام شود.

این قرارداد که طی سال‌های گذشته با چالش‌هایی در مسیر اجرا مواجه بوده، با حمایت استاندار یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی، دستگاه‌های نظارتی استان و همراهی شرکت آب و فاضلاب و سرمایه‌گذار قبلی، در حال طی فرآیند انتقال به سرمایه‌گذار جدید است تا زمینه اجرای یکی از طرح‌های بزرگ زیرساختی فاضلاب شهر یزد فراهم شود.