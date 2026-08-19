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با پیگیریهای بخشداری مرکزی پردیس و دهیاری باغکمش و با مساعدت جهاد کشاورزی این شهرستان، عملیات مرمت و لایروبی قنات شماره ۲۱۸ روستای باغکمش که قدمتی بیش از دو قرن دارد، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین شکاری، دهیار باغکمش، با اشاره به اهمیت این زیرساخت آبی، اعلام کرد: این اقدام در راستای حفاظت و احیای یکی از ارزشمندترین منابع آبی روستا، افزایش بهرهوری منابع آب و تقویت ظرفیتهای کشاورزی منطقه صورت میگیرد.
وی افزود: مرمت و لایروبی این قنات ۲۰۰ ساله با بهبود مسیر انتقال آب و کاهش هدررفت، منجر به افزایش پایداری جریان آب خواهد شد. این اقدام گامی مؤثر در جهت بهرهمندی حداکثری کشاورزان و بهرهبرداران از ظرفیت این منبع آبی و همچنین حفظ میراث ارزشمند آبی روستا برای نسلهای آینده است.