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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی گفت: طرح جامع پنج پایانه مرزی به تصویب رسیده و عملیات اجرایی سه طرح نیز در مرحله مناقصه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ ارسلان شکری به تصویب طرح جامع پنج پایانه مرزی در آذربایجان غربی اشاره و تصریح کرد: سه طرح هم در مرحله مناقصه قرار دارد، که پس از تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
وی افزود:: در دو سال گذشته، با هدف صیانت و ارتقای ایمنی راهها و بهسازی محورهای منتهی به مراکز و پایانههای مرزی استان، ۹۲۰ کیلومتر روکش آسفالت اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: در حوزه حمل و نقل جادهای، ۳۵ فرصت با سرمایهگذاری پیشبینیشده ۱۷ همت معرفی شده، که در صورت تحقق، برای هشت هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
شکری همچنین از بهره برداری۵۳ طرح راهداری و حمل و نقل جادهای با بیش از سه همت اعتبار، همزمان با هفته دولت در استان خبر داد.