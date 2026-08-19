سخنگوی اورژانس تهران گفت: تصادف دو خودروی پژو ۴۰۵ و ال ۹۰ در آزادراه قم به سمت تهران، هشت مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران برخورد دو خودروی پژو ۴۰۵ و ال ۹۰ در آزادراه قم به سمت تهران، هشت نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.

وی افزود: این حادثه ساعت یک و ۴۳ دقیقه بامداد و در محدوده تیر برق ۸۵۸ آزادراه قم به سمت تهران رخ داد.

به گفته سخنگوی اورژانس استان تهران در این حادثه هشت نفر مصدوم شدند و نیروهای اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات اولیه درمانی، همه مصدومان را به بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) رباط‌کریم منتقل کردند.

علت وقوع این حادثه و در دست بررسی است.