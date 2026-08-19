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۱۰۰ توراپراتور چینی همزمان با مانوین برای معرفی بازار صنایع خلاق به اصفهان میآیند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در جلسه شورای سیاستگذاری رویداد مانوین که بهصورت برخط برگزار شد، گفت: همزمان با رویداد مانوین، یک فمتور ویژه با حضور این تعداد توراپراتور چینی در اصفهان برگزار میشود، تا شرایط معرفی بازار صنایع خلاق و تجاریسازی محصولات این حوزه فراهم شود.
کوروش خسروی افزود: اولویت اصلی استان ایجاد بازار صنایع خلاق و ورود بخش خصوصی، تجار، صادرکنندگان و سرمایهگذاران به این حوزه است و زمانی موفق میشویم که اصفهان به یک بازار واقعی برای عرضه، فروش و تجاریسازی محصولات صنایع خلاق تبدیل شود.
وی ادامه داد: استاندار اصفهان با سفارت ایران در چین رایزنی کرده و طرف چینی برای برگزاری این برنامه درخواست تعیین تاریخ کرده است پیشنهاد ما دوم مهرماه است، تا این مهمانان همزمان با رویداد مانوین از نمایشگاه بازدید کرده و بازارسازی جدیدی برای صنایع خلاق کشور رقم بخورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: برگزاری فمتور با حضور توراپراتورهای چینی میتواند فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای صنایع خلاق اصفهان و کشور و ایجاد بازارهای جدید برای این محصولات باشد.