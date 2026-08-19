به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در جلسه شورای سیاست‌گذاری رویداد مانوین که به‌صورت برخط برگزار شد، گفت: همزمان با رویداد مانوین، یک فم‌تور ویژه با حضور این تعداد توراپراتور چینی در اصفهان برگزار می‌شود، تا شرایط معرفی بازار صنایع خلاق و تجاری‌سازی محصولات این حوزه فراهم شود.

کوروش خسروی افزود: اولویت اصلی استان ایجاد بازار صنایع خلاق و ورود بخش خصوصی، تجار، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران به این حوزه است و زمانی موفق می‌شویم که اصفهان به یک بازار واقعی برای عرضه، فروش و تجاری‌سازی محصولات صنایع خلاق تبدیل شود.

وی ادامه داد: استاندار اصفهان با سفارت ایران در چین رایزنی کرده و طرف چینی برای برگزاری این برنامه درخواست تعیین تاریخ کرده است پیشنهاد ما دوم مهرماه است، تا این مهمانان همزمان با رویداد مانوین از نمایشگاه بازدید کرده و بازارسازی جدیدی برای صنایع خلاق کشور رقم بخورد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: برگزاری فم‌تور با حضور توراپراتور‌های چینی می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های صنایع خلاق اصفهان و کشور و ایجاد بازار‌های جدید برای این محصولات باشد.