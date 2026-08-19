به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۲:۳۰ مسابقات ژیمناستیک قهرمانی اروپا را با گزارشگری اختصاصی و زنده پوشش می‌دهد.

مسابقات ژیمناستیک قهرمانی اروپا ۲۰۲۶ در زاگرب کرواسی از ۲۸ مرداد تا اول شهریور در حال برگزاری است.

برنامه «کاپیتان پلاس» با مرور پشت صحنه‌های جذاب مسابقه «کاپیتان» از شبکه ورزش، پخش می شود.

مسابقه «کاپیتان» که با حضور هنرمندان و ورزشکاران مطرح کشور به کشف استعداد‌های ورزشی در غالب یک مسابقه ورزشی می‌پرداخت حالا با پشت صحنه‌ها و بخش‌های جذاب با عنوان «کاپیتان پلاس» پخش می شود.

اولین قسمت این برنامه امروز ساعت ۱۸ پخش می‌شود.

«کاپیتان» به تهیه کنندگی علی داوودی و با حضور هادی چوپان، سینا مهراد و زهراکیانی از شبکه ورزش پخش شده است.