معاون وزیر صمت و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، از معرفی سه و نیم همت طرح اقتصادی در استان لرستان برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد. وی همچنین از احداث دفتر نمایندگی این صندوق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سمای استان لرستان ، معاون وزیر صمت و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، از معرفی حدود ۳.۲ همت طرح‌های اقتصادی استان لرستان برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد. افشار فتح‌الهی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت که این طرح‌ها در آستانه به نتیجه رسیدن قرار دارند.

فتح‌الهی با اشاره به آمادگی صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان لرستان، بر ارائه خدماتی نظیر ضمانت‌نامه، پوشش بیمه‌ای، تأمین مالی و حتی سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های بزرگ صادراتی تأکید کرد.



وی با توصیف فعالان اقتصادی به «افسران جنگ اقتصادی» دانست، خاطرنشان کرد که تقویت بخش خصوصی و صادرات، کلید عبور از چالش‌های اقتصادی کشور است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید، از ظرفیت‌های مرزی ایران برای توسعه صادرات کالا و خدمات سخن گفت.



وی همچنین در راستای تسهیل خدمات برای فعالان اقتصادی استان، از افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در لرستان خبر داد تا صادرکنندگان بتوانند به‌صورت مستقیم از خدماتی همچون اعتبارسنجی خریداران خارجی، بیمه اعتبار و صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی استفاده کنند.