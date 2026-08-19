به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این تفاهم‌نامه با حضور علیرضا باغبانی جاوید (مدیر شعب بانک سپه منطقه خراسان شمالی) و علی متقیان (مدیرکل آموزش و پرورش استان) و فلاح (مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان) به امضا رسید.

بانک سپه منطقه خراسان شمالی، با نگاهی جامع به توسعه مناطق محروم، سوابق درخشانی در این مسیر دارد؛ به‌طوری‌که سال گذشته موفق به ساخت یک مدرسه و بازسازی مدرسه دیگر در شهرستان فاروج شد و در حال حاضر پیگیر عملیاتی کردن ساخت دو مدرسه دیگر در نقاط مختلف استان است.

همچنین در راستای حمایت از دانش‌آموزان، این مدیریت برای چهارمین سال پیاپی در شرف برگزاری مراسم اهدا ۱۰۰۰ بسته لوازم‌التحریر است تا شادی و امکانات لازم را برای فرزندان استان فراهم آورد.