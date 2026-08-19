پخش زنده
امروز: -
موافقت اصولی توسعه یک واحد گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: موافقت اصولی برای توسعه یک واحد گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.
هادی قاسمی گفت: هزینه مورد نیاز برای توسعه این اقامتگاه بومگردی ۲۷۹ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: با توسعه این اقامتگاه بومگردی در شهرستان سامان زمینه اشتغالزایی مستقیم هشت نفر فراهم خواهد شد.
قاسمی گفت: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانههای بزرگی مانند زایندهرود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که بهواسطه جاذبهها بیشمار در حوزه طبیعتگردی بهعنوان بهشت بومگردی ایران معروف شده است.