معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از سیاست‌های دستوری در حوزه ارز حاصل از صادرات گفت: دخالت دولت در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها، کاهش صادرات و تضعیف رقابت‌پذیری تولید را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ رضا انصاری در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران افزود: مالکیت و نحوه استفاده از ارز صادراتی باید در اختیار بنگاه باشد، زیرا تولیدکننده بهتر از هر نهاد حاکمیتی شرایط بازار و نیاز‌های کسب‌وکار خود را می‌شناسد.

وی تأکید کرد: برای افزایش صادرات و رشد اقتصادی باید از سیاست‌های کنترل‌گرانه فاصله گرفت و به سمت اقتصاد رقابتی و صادرات‌محور حرکت کرد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی تخصیص ارز در سامانه تجارت برای کالا‌های ضروری نسبت به سال گذشته، گفت: اولویت وزارت صمت، رفع موانع تأمین مواد اولیه، نقدینگی و حفظ اشتغال واحد‌های تولیدی است.

انصاری همچنین با انتقاد از رویکرد جایگزینی واردات، افزود: تجربه کشور‌هایی مانند چین، کره جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد توسعه صادرات و حضور در زنجیره ارزش جهانی، مسیر اصلی صنعتی‌شدن است، نه صرفاً ایجاد کارخانه.

رتبه آزادی اقتصادی ایران در مرز هشدار

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معاون صنایع عمومی وزارت صمت با استناد به آمار‌های بین‌المللی، از رتبه نازل ایران در شاخص آزادی اقتصادی خبر داد و گفت: رتبه آزادی اقتصادی ما به آخرین جایگاه‌ها نزدیک شده است، در حالی که مطالعات نشان می‌دهد همبستگی مستقیمی میان رتبه آزادی اقتصادی و رفاه، درآمد سرانه و کاهش فقر وجود دارد.

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وی با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه در کشور، این آمار‌ها را نشانه‌ای از استهلاک بدنه صنعت و توقف سرمایه‌گذاری دانست.

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انصاری با مقایسه رتبه لجستیکی کشور که ۲۵ درصد کاهش یافته، سیاست‌های تجاری، صنعتی و خارجی را بر موفقیت یا شکست یک کشور در عرصه اقتصاد مؤثر دانست و افزود: بدون قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی و استفاده از فناوری‌های روز، تولید داخل نمی‌تواند به شکوفایی برسد.

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وی، تأثیر اندیشه‌های مارکسیستی را بر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران مورد انتقاد قرار داد و گفت: جامعه روشنفکری ما ناخواسته تحت تأثیر این اندیشه‌ها قرار گرفته که این موضوع در اقتصاد نیز وارد شده و مشکلاتی را به بار آورده است؛ اگرچه تولید داخل بهترین حرفه است، اما اگر در عرصه جهانی رقابت‌پذیر نباشد، عایدی برای کشور نخواهد داشت.