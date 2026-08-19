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معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از سیاستهای دستوری در حوزه ارز حاصل از صادرات گفت: دخالت دولت در تصمیمگیری بنگاهها، کاهش صادرات و تضعیف رقابتپذیری تولید را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ رضا انصاری در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران افزود: مالکیت و نحوه استفاده از ارز صادراتی باید در اختیار بنگاه باشد، زیرا تولیدکننده بهتر از هر نهاد حاکمیتی شرایط بازار و نیازهای کسبوکار خود را میشناسد.
وی تأکید کرد: برای افزایش صادرات و رشد اقتصادی باید از سیاستهای کنترلگرانه فاصله گرفت و به سمت اقتصاد رقابتی و صادراتمحور حرکت کرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی تخصیص ارز در سامانه تجارت برای کالاهای ضروری نسبت به سال گذشته، گفت: اولویت وزارت صمت، رفع موانع تأمین مواد اولیه، نقدینگی و حفظ اشتغال واحدهای تولیدی است.
انصاری همچنین با انتقاد از رویکرد جایگزینی واردات، افزود: تجربه کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ترکیه نشان میدهد توسعه صادرات و حضور در زنجیره ارزش جهانی، مسیر اصلی صنعتیشدن است، نه صرفاً ایجاد کارخانه.
رتبه آزادی اقتصادی ایران در مرز هشدار
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با استناد به آمارهای بینالمللی، از رتبه نازل ایران در شاخص آزادی اقتصادی خبر داد و گفت: رتبه آزادی اقتصادی ما به آخرین جایگاهها نزدیک شده است، در حالی که مطالعات نشان میدهد همبستگی مستقیمی میان رتبه آزادی اقتصادی و رفاه، درآمد سرانه و کاهش فقر وجود دارد.
وی با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه در کشور، این آمارها را نشانهای از استهلاک بدنه صنعت و توقف سرمایهگذاری دانست.
انصاری با مقایسه رتبه لجستیکی کشور که ۲۵ درصد کاهش یافته، سیاستهای تجاری، صنعتی و خارجی را بر موفقیت یا شکست یک کشور در عرصه اقتصاد مؤثر دانست و افزود: بدون قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی و استفاده از فناوریهای روز، تولید داخل نمیتواند به شکوفایی برسد.
وی، تأثیر اندیشههای مارکسیستی را بر سیاستگذاری اقتصادی در ایران مورد انتقاد قرار داد و گفت: جامعه روشنفکری ما ناخواسته تحت تأثیر این اندیشهها قرار گرفته که این موضوع در اقتصاد نیز وارد شده و مشکلاتی را به بار آورده است؛ اگرچه تولید داخل بهترین حرفه است، اما اگر در عرصه جهانی رقابتپذیر نباشد، عایدی برای کشور نخواهد داشت.