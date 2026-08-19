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مدیرکل پشتیبانی امور دام سیستان و بلوچستان از ورود کشتی حامل محموله ذرت دامی به بندر چابهار و آغاز عملیات تخلیه و ترخیص آن با هدف تأمین نهادههای مورد نیاز و تقویت ذخایر راهبردی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سیامک سرابندی، گفت: این محموله ذرت دامی در راستای تأمین نهادههای مورد نیاز بخش دام و طیور کشور وارد بندر چابهار شده است و همزمان با عملیات تخلیه، مراحل قانونی و تشریفات ترخیص آن نیز در حال انجام است.
وی بیان کرد: پس از تکمیل فرآیند تخلیه و ترخیص، محموله یاد شده بر اساس برنامهریزیهای انجام شده و نیاز اعلامی استانها، برای ذخیرهسازی به نقاط مختلف کشور حمل و سپس در شبکه توزیع نهادههای دامی عرضه خواهد شد
مدیرکل پشتیبانی امور دام سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیتهای بندر چابهار در ورود و انتقال کالاهای اساسی و نهادههای دامی، گفت: استفاده از توانمندیهای این بندر میتواند نقش مؤثری در پشتیبانی از نیاز استانهای کشور، تسهیل تأمین نهادهها و تقویت مسیرهای تأمین کالا از جنوب شرق کشور داشته باشد.