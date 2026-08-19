فرمانده انتظامی تالش از شناسایی و دستگیری مردی ۴۶ ساله در این شهرستان به جرم آزار و اذیت یک قلاده سگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر آزار و اذیت یک قلاده سگ در یکی از خیابان‌های این شهرستان که موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده بود، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پلیس با انجام تحقیقات، متهم این پرونده را شناسایی و احضار کرد، افزود: متهم ۴۶ ساله پس از مواجهه با مستندات و شواهد، به جرم خود اعتراف کرد و به مرجع قضائی معرفی شد.