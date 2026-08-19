رئیس پلیس راهور فراجا گفت: طرح به‌روزرسانی اطلاعات مالکیت موتورسیکلت‌ها به اجرا در آمده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا گفت: مشکلات ایجاد شده توسط موتورسیکلت‌ها سال‌هاست به عنوان یکی از مسائل جدی نظام حمل‌ونقل کشور مطرح است.

وی افزود: این وسایل نقلیه به دلیل قدرت مانور بالا، ظرفیت بیشتری برای انجام برخی تخلفات دارند و زمانی که سازوکار نظارت و کنترل مؤثر وجود نداشته باشد، زمینه بروز بی‌نظمی افزایش می‌یابد.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اینکه تا اوایل دهه ۷۰، یکی از مسائل اصلی، تعیین هویت موتورسیکلت‌ها بود؛ تصریح کرد: در آن مقطع تعداد زیادی از موتورسیکلت‌ها فاقد پلاک و سند بودند اما در سال‌های ۷۲ و ۷۳ با اجرای طرح شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های فاقد سند، این مشکل تا حد زیادی ساماندهی شد.

وی ادامه داد: در دهه ۸۰، همزمان با رشد تولید زیرپله‌ای موتورسیکلت، مسئله مالکیت دوباره به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که در مواردی ده‌ها هزار دستگاه موتورسیکلت به نام یک فرد، عامل فروش یا نمایندگی ثبت شده بود.

سردار حسینی از اجرای طرح به‌روزرسانی مالکیت موتورسیکلت‌ها خبر و ادامه داد: در این طرح، مالکان موظف‌اند با مراجعه به سامانه تعیین‌شده و به صورت خوداظهاری، آخرین وضعیت مالکیت وسیله نقلیه خود را ثبت کنند. این طرح در کنار سایر برنامه‌های معاونت عملیات پلیس راهور می‌تواند به ساماندهی مالکیت و ارتقای انضباط ترافیکی موتورسیکلت‌ها کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه مسئله موتورسیکلت‌ها فقط انتظامی نیست، تصریح کرد: برای حل این چالش باید همزمان ابعاد قانونی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و انتظامی موضوع مورد توجه قرار گیرد و راهکار‌های اجتماعی مؤثر نیز در کارگروه‌های تخصصی بررسی شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آسیب‌پذیری بالای موتورسواران و عابران پیاده ادامه داد: این دو گروه در زمره آسیب‌پذیرترین کاربران ترافیک قرار دارند و آمار تصادفات، به‌ویژه در حوزه شهری، نشان می‌دهد بیش از ۶۷ تا ۶۸ درصد جان‌باختگان مربوط به موتورسواران و عابران پیاده هستند؛ آماری که بسیار بالا و نگران‌کننده است.

وی درباره وضعیت پارکینگ‌های وسایل نقلیه گفت: متولی اصلی این حوزه مجموعه بنیاد تعاون است و مسئولان و متصدیان پارکینگ‌ها موظف‌اند از خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های نگهداری‌شده به شکل دقیق و صحیح حفاظت کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: هرگونه اهمال یا بی‌توجهی که موجب ورود خسارت به وسیله نقلیه شود، قابل پیگیری است و مالکان می‌توانند حقوق قانونی خود را از مسیر‌های مربوطه دنبال کنند.

سردار حسینی مهم‌ترین اقدام فوری برای کاهش تلفات را ایجاد سازوکار نظارت دقیق و شبانه‌روزی بر رفتار ترافیکی دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تخلفات و رفتار‌های حادثه‌ساز به دلیل نبود پوشش کامل نظارتی در پهنه گسترده کشور رخ می‌دهد.

وی افزود: اگر امکان ایجاد یک سامانه جامع برای نظارت به‌هنگام و مستمر بر رفتار ترافیکی فراهم شود، می‌توان امیدوار بود سال ۱۴۰۵ با بیش از ۲۰ درصد کاهش در تصادفات و جان‌باختگان به پایان برسد.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: ایجاد این سازوکار فقط وظیفه پلیس نیست و ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت دستگاه‌های مربوطه را در شهر و جاده مشخص کرده است.