مردم مازندران در یکصد و هفتاد و یکمین شب حضور خود در میدان مقاومت،بر تداوم ایستادگی و بصیرت خود در برابر تمام فشار‌ها تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، میدان مازندران در یکصد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات مردمی، شاهد حضور پرشور مردم این شهرستان بود که بار دیگر اراده خود را در مسیر حفظ استقلال ملی به نمایش گذاشتند.

حاضران در این تجمع، ضمن اشاره به تاریخچه مبارزات و هزینه‌های گزافی که ملت ایران برای به دست آوردن استقلال سیاسی پرداخت کرده‌اند، تأکید کردند که این ایستادگی تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کردند که این پرچم‌داری و ایستادگی، تا دستیابی به پیروزی نهایی بر دشمنان آمریکایی-اسراییلی استمرار خواهد یافت و هیچ نیرویی قادر به شکستن اراده ملت ایران در مسیر حق و عدالت نخواهد بود.