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نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: ردیف اعتباری از منابع ملی برای اجرای خط دوم طرح بزرگ آبرسانی غدیر، برای پایان تنش آبی در خوزستان تخصیص یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد کعب عمیر در آیین بهره برداری از ۹ طرح شاخص آبرسانی روستایی خوزستان که در روستای عین شهرستان شوش و با حضور برخط وزیر نیرو برگزار شد، بیان کرد: خط نخست طرح بزرگ آب رسانی غدیر در دولت شهید رییسی به بهره برداری رسید که اجرای خط دوم این طرح یکی از مطالبههای مهم مردم خوزستان است.
وی ادامه داد: اجرای خط دوم و تکمیل طرح بزرگ آبرسانی غدیر نقش کلیدی در پایان تنش آبی و برخورداری مردم خوزستان از آب شرب پایدار و باکیفیت در افق بلندمدت است که اجرای این طرح نیاز به اعتبارهای ملی دارد.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی با تجلیل از رویکرد محرومیت زدایی وزارت نیرو گفت: طرحهای آب رسانی افتتاح شده با تمرکز بر روستاها و مناطق محروم کشور اقدامی ارزشمند در راستای ارتقای زیرساختهای خدماتی و افزایش سطح رفاه روستاهای کشور است.
کعب عمیر با تاکید بر لزوم تکمیل طرحهای نیمه تمام آب رسانی در خوزستان ادامه داد: قرارگاه محرومیت زدایی در سالهای گذشته اقدامهای گستردهای برای اجرای طرحهای آب رسانی در مناطق روستایی و محروم خوزستان انجام داده است که برخی از این طرحها با پیشرفت فیزیکی بالا متوقف شدهاند.
وی خاطر نشان کرد: طرح آب رسانی به ۵۸ روستای کرخه از جمله طرحهایی است که هم اکنون پیشرفت فیزیکی حدود ۹۷ درصد دارد ولی ناتمام مانده است که گره گشایی از این طرح از جمله مطالبههای مردم این شهرستان از وزارت نیرو است.