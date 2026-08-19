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ایران از طریق و ظرفیت مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری سیستان و بلوچستان به بازار ۲۴۹ میلیون نفری پاکستان دسترسی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار با اشاره به ظرفیتهای کشور پاکستان، گفت: با توجه به هدفگذاری تجارت سالانه ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و پاکستان، این مرز میتواند نقش مؤثری در افزایش سهم ایران از بازار این کشور داشته باشد
محمد سعید اربابی، افزود: تجارت فعلی مرزی حدود ۳.۳ میلیارد دلار اعلام شده و مسیر ترکیبی خشکی ـ دریایی نیز میتواند ظرفیت تجارت را افزایش دهد؛ ضمن اینکه دسترسی به بازار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری هند و ارتباط با مسیر CPEC از طریق چین، فرصتهای دیگری برای توسعه تجارت ریمدان ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: تأمین کالاهای اساسی و مهم، ایجاد نزدیکترین و اقتصادیترین گذرگاه زمینی و فراهم کردن زیرساخت کامل از جمله ظرفیتهای اصلی ریمدان است و این منطقه میتواند در شرایط تهدید مسیرهای موجود، به عنوان یک مسیر جایگزین مورد استفاده قرار گیرد.
اربابی با تشریح عملکرد چهار ماه نخست سالجاری اظهار کرد: در این مدت ۳۱۹ هزار و ۹۹۸ تن کالا از مسیر منطقه آزاد منفصله ریمدان جابهجا شده و مجموع تردد کامیونها به ۱۲ هزار و ۹۲۳ دستگاه رسیده است.
گفت: از مجموع کالاهای جابهجا شده، ۱۴۴ هزار و ۲۹۶ تن صادرات به پاکستان، ۱۶۳ هزار و ۶۴ تن واردات از پاکستان و ۱۲ هزار و ۶۳۸ تن ترانزیت به سایر کشورها ثبت شده است.
وی افزود: در بخش کامیونی نیز پنج هزار و ۷۷۲ دستگاه کامیون در بخش صادرات به پاکستان، ۶ هزار و ۵۲۵ دستگاه در بخش واردات از پاکستان و ۶۲۶ دستگاه در بخش ترانزیت به سایر کشورها تردد داشتهاند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار ادامه داد: کالاهای جابهجا شده از این مسیر شامل برنج، موز، انبه، نارگیل، کنجد، حنا، آب اکسیژنه، پوشاک، روغن، ذرت، سیبزمینی، گوشت، پودر جذب، آهن، گوگرد، زغالسنگ، سنگآهن، قیر، گاز و شمش بوده است.
وی با اشاره به نمونه عملکرد ریمدان در چهارم مرداد امسال گفت: در این روز ۴۴۴ کامیون صادراتی، ۱۱۹ کامیون وارداتی، ۲۶۴ کامیون ترانزیتی و ۶۱ کامیون در بخش سایر مبادلات تردد داشتهاند.
وی افزود: ارزش تقریبی تجارت ثبت شده در این روز حدود ۱۱ میلیون دلار بوده و ۲۶۴ کامیون برنج، ۹۹ کامیون قیر، ۱۳ کامیون شمش، چهار کامیون سنگ و سه کامیون سایر کالاها جابهجا شده است. همچنین روغن، موز، حنا، دارو و ذرت نیز در میان کالاهای مبادلهشده قرار داشتهاند.
اربابی تأکید کرد: این عملکرد در منطقهای به ثبت رسیده که در عین محرومیت و قرار گرفتن در یک محدوده بیابانی، در چهار ماه نخست فعالیت خود توانسته حدود ۲ هزار شغل مستقیم ایجاد کند.
وی درباره هدفگذاری نهایی تجارت در ریمدان اظهار کرد: برنامه این است که ظرفیت تردد به هزار کامیون در روز برسد که با احتساب ۳۰۰ روز کاری، ظرفیت سالانه به حدود ۳۰۰ هزار کامیون افزایش خواهد یافت. در این سطح، ارزش هدفگذاری شده تجارت روزانه حدود ۲۵ میلیون دلار و ارزش سالانه آن حدود ۷.۵ تا هشت میلیارد دلار خواهد بود.