پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، با اشاره به نقش کلیدی زیرساختهای جادهای در توسعه اقتصادی، بر لزوم گذار از روشهای سنتی به سمت استفاده از مصالح پایدار و بازیافت آسفالت جهت کاهش هزینهها و حفظ منابع انرژی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم، در افتتاحیه سومین کارگاه تخصصی قیر و آسفالت که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر اهمیت استراتژیک توسعه، ساخت و نگهداری شبکههای جادهای در جابهجایی بار و مسافر تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه کیفیت و ماندگاری راهها مستقیماً به نوع مصالح، روشهای مهندسی و فرآیند اجرا بستگی دارد، خواستار نگاه علمی و تخصصی در مدیریت عمرانی راهها شد.
سامری با اشاره به چالشهای جدی کشور در تأمین انرژی افزود: با توجه به نقش پررنگ انرژی در تولید آسفالت و قیر، استفاده مجدد از مصالح موجود و ورود آنها به چرخه مصرف، گامی حیاتی در جهت حفظ منابع، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای پروژهها محسوب میشود.
معاون عمرانی استانداری قم همچنین خاطرنشان کرد که اگرچه تجربه بازیافت آسفالت در محیطهای شهری با موفقیت همراه بوده، اما بهکارگیری آن در راههای برونشهری به دلیل ترافیک سنگین و بارگذاریهای بالا، نیازمند بررسیهای تخصصی و مهندسی دقیقتر است.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای فنی استان قم، از تجربیات موفق این استان در زمینه زیرسازی و روسازی بتنی یاد کرد و با اشاره به روسازی بتنی کمربندی کنار گذر غربی قم (بزرگراه در حال ساخت شهید سلیمانی) پیشنهاد داد که این تجربیات در نشستهای تخصصی کشور مورد تبادل نظر قرار گیرد.
سامری همچنین پیشنهاد کرد برای آشنایی نزدیک متخصصان با روشهای اجرایی نوین، بازدید میدانی از طرحهای در حال اجرا از جمله کنارگذر غربی قم و ادامه بزرگراه شهید سلیمانی در دستور کار قرار گیرد.