کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت محمد مصدق، سرآغاز دشمنی با استقلال یک ملت است. مسیری که آمریکای مستکبر تا به امروز علیه ملت ایران در پیش گرفته و با ترفند‌های مختلف، به فکر به دست اوردن منابع ایران و تجاوز به تمامیت ارضی این مرز و بوم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت محمد مصدق، سرآغاز دشمنی با استقلال یک ملت است. مسیری که آمریکای مستکبر تا به امروز علیه ملت ایران در پیش گرفته و با ترفند‌های مختلف، به فکر به دست اوردن منابع ایران و تجاوز به تمامیت ارضی این مرز و بوم است.