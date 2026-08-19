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«بدرقه تا بهشت» روایت مستند از تشییع پیکر رهبر شهید در عراق از شبکه افق و فیلم سینمایی «عوارضی» از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند ۷ قسمتی «بدرقه تا بهشت» به کارگردانی و تهیه کنندگی میلاد امینیموحد، از شبکه افق پخش می شود.
این مستند روایتی از حالوهوا و شرایط آیین تشییع پیکر رهبر شهید در کشور عراق است، روایتی که مسیر نجف تا کربلا و حضور گسترده مردم در این مراسم را به تصویر میکشد.
این مستند به سراغ افرادی رفته است که هر یک در این آیین نقشی داشتهاند، از مسئولان و خادمان برگزاری مراسم تا صاحبان موکبهایی که میزبان زائران و مهمانان رهبر شهید بودهاند.
این مجموعه در هفت قسمت با عناوین «حسابشده»، «زائری از تلعفر»، «طلوع نجف»، «قرار آخر»، «عشق حسینی» و «نذر هنر» تولید شده است و از دیروز ساعت ۲۰:۲۰ از این شبکه پخش می شود.
«بدرقه تا بهشت» محصول مرکز هنری رسانهای نهضت است.
فیلم سینمایی «عوارضی» به کارگردانی مایکل نادر، امروز ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی جردن هیز و مکس تاپلین آمده است: کامی سوار یک تاکسی میشود تا به خانه پدریاش برود و امیدوار است سفری آرام و بدون دردسر داشته باشد؛ اما پس از یک پیچ اشتباه توسط اسپنسر، راننده پرحرف تاکسی، خودرو مجبور میشود در جادهای تاریک و دورافتاده توقف کند.
پس از وقوع چندین اتفاق ترسناک و غیرعادی، کامی و اسپنسر متوجه میشوند که تحت نظر هستند، حضوری نامحسوس که تخلفات آنها را زیر نظر دارد و حالا باید تاوان آنچه انجام دادهاند را بپردازند.