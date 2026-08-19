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سخنگوی سازمان ثبت گفت: عبارت «به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان» یعنی قیمت یکهشتم ملک که سهمالارث همسر متوفی است و تا وقتی پرداخت نشده، در سند قید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش یکی از شهروندان درباره درج عبارت «به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان» در سند مالکیت، اظهار کرد: «بها» به معنای قیمت و «ثمنیه» به معنای یکهشتم است و عبارت مذکور به معنای قیمت یکهشتم از کل ملک، اعم از عرصه و اعیان، است.
به بیان دیگر، مالکیت شخص منهای قیمت یکهشتم ملک است و این مبلغ مربوط به سهمالارث همسر (زوجه) فرد متوفایی است که ملک پیش از این در مالکیت وی بوده است.
وی افزود: از آنجا که این مبلغ تاکنون پرداخت نشده است، موضوع به عنوان یک شرط و تذکر در قسمت «نوع و میزان مالکیت» سند مالکیت درج میشود و در قسمت توضیحات در ظهر (پشت) سند مالکیت نیز این موضوع قید خواهد شد.
مراحل حذف عبارت «به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان»
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره مراحل حذف این عبارت از سند مالکیت گفت: مالک ابتدا باید درخواست حذف عبارت «به استثنای بهای ربعیه یا ثمنیه اعیانی» را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه کند.
وی ادامه داد: پس از آن، رئیس ثبت محل، تعیین بهای عادله عرصه و اعیان را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد و متقاضی باید بهای تعیینشده را به حساب سپرده اداره ثبت واریز کند.
قویدل افزود: اداره ثبت پس از آن، بهای تعیینشده ملک را به صورت واقعی به ذینفع ابلاغ میکند و در اخطاریه ابلاغی نیز تصریح میشود که ذینفع برای دریافت مبلغ سپرده به اداره ثبت مراجعه کند.
وی تصریح کرد: چنانچه ذینفع مدعی تضییع حق خود باشد یا نسبت به قیمت تعیینشده اعتراض داشته باشد، میتواند ظرف یک ماه پس از رؤیت اخطار یا انتشار آگهی، به دادگاه صالح مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی در مهلت یکماهه، سند مالکیت بدون استثنای بهای عرصه و اعیان صادر خواهد شد.
نکات مهم برای ذینفعان
قویدل در ادامه دو نکته را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر ذینفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیینشده با واقعیت مطابقت نداشته باشد، مراتب فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی خواهد شد.
وی افزود: در صورت ارائه گواهی طرح دعوی از سوی ذینفع، صدور سند مالکیت بدون استثنای بهای عرصه و اعیان، منوط به صدور حکم نهایی دادگاه خواهد بود.