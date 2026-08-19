نشست رئیس هیئت فوتبال تهران با تاج
رئیس هیئت فوتبال استان تهران، با حضور در محل فدراسیون فوتبال با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، و به نقل از رسانه هیئت فوتبال استان تهران، این نشست حدود دو ساعت به طول انجامید و طی آن موضوعات مرتبط با توسعه و پیشبرد برنامههای فوتبال استان تهران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس فدراسیون فوتبال در این دیدار ضمن اعلام حمایت از برنامههای هیئت فوتبال استان تهران، قول همکاری و همه گونه کمک و مساعدت در راستای پیشرفت و پیشبرد برنامههای توسعه محور فوتبال استان تهران را به رئیس هیئت فوتبال استان تهران داد.
در این نشست همچنین بر تعامل و همکاری بیشتر میان فدراسیون فوتبال و هیئت فوتبال استان تهران برای تحقق اهداف و برنامههای بلند مدت فوتبال استان تأکید شد.