به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده خرید و حمل ۲ هزار و ۱۸۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۳۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته وی شعبه همچنین متخلف ردیف دوم را به پرداخت ۶ میلیارد و ۹۳ میلیون ریال محکوم و در مجموع متخلفان به پرداخت هشت میلیارد و ۹۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی بیرجند هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو کامیون، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.