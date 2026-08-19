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مدیر جهاد کشاورزی ایذه در استان خوزستان گفت: طرح گلخانهای این شهرستان با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، جلال غریبوند در خصوص ارزیابی طرحهای بخش کشاورزی و پایش مزارع کشت تابستانه اظهار داشت: بهرهگیری از نظارت مستمر کارشناسی و رعایت دقیق الگوی کشت، اولویت ما برای ارتقای راندمان تولید و مدیریت بهینه منابع آبی در مزارع شهرستان است.
وی با اشاره به پیشرفت زیرساختهای نوین کشاورزی تصریح کرد: طرح گلخانهای شهرستان با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
غریبوند می گوید: این طرح علاوه بر توسعه کشاورزی نوین و بهکارگیری فناوریهای روز، نقشی کلیدی در افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار در ایذه ایفا خواهد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی ایذه در پایش میدانی این طرحها، افزود: توجه دستگاه اجرایی و حمایت فرماندار از پروژههای توسعهای، انگیزهبخش تسریع در تکمیل طرحهای زیرساختی است تا این بخش به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی شهرستان، به رشد مطلوبی دست یابد.
غریبوند در پایان تأکید کرد: تمرکز بر تکمیل پروژههای در دست اجرا و حمایت از طرحهای توسعهای، مسیر دستیابی به کشاورزی پایدار و افزایش تولید در منطقه را هموارتر خواهد کرد.